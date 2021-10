Dramático video del rescate a una mujer que se tiró debajo del tren

Cuando el tren se acercaba a la estación de Lanús una mujer saltó desde el andén y se acostó sobre las vías: el maquinista detuvo la marcha de la formación, pero ya había avanzado por encima del cuerpo.

https://twitter.com/carovillalba09/status/1445724046423961606 #Lanus Una mujer fue rescatada tras quedar atrapada debajo de una formación de tren en un aparente intento de suicidio. Resultó ilesa.



Línea de prevención del suicidio: 135 pic.twitter.com/EllydnlQiw — Carolina Villalba (@carovillalba09) October 6, 2021

Sin embargo, como la mujer con intenciones quizás de quitarse la vida se había acostado sobre los durmientes de quebracho, el tren no la lastimó y, ante ello, algunos pasajeros bajaron hacia las vías y se acercaron hasta la zona donde estaba esta persona.

Allí lograron sacarla de abajo de la formación y subirla al andén, para que sea custodiada por efectivos de las fuerzas de seguridad y posteriormente por médicos.

Las imágenes del dramático rescate fueron grabadas por un pasajero: el video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó otra polémica, ya que la persona que filma realizó desagradables comentarios sin tener en cuenta la integridad de la mujer que había saltado a las vías.

Tren Roca mujer vias.jpg

Además, la hija de la quien intentó suicidarse comentó la publicación del video y contó que su madre "está bien físicamente".

"Me da mucha bronca todo lo que comenta (la persona que grabó el video), porque no saben todo lo que pasa una persona así. Me hubiese encantado evitarlo, pero no puede. Ojalá a nadie le pase algo similar a esto", añadió la joven a través de su cuenta de Twitter.

Hija de la mujer que se tiro abajo del tren.jpg

Asistencia telefónica gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio 135 desde Buenos Aires o bien 011-5275- 1135 o 0800-345-1435 desde todo el país, línea a cargo de la organización no gubernamental Centro de Asistencia al Suicida (CAS).