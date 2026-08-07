Dos temblores sacudieron a Mendoza en tan solo 34 minutos

Dos temblores sacudieron el suelo de Mendoza durante la noche del jueves 6 de agosto. El primero de ellos no fue percibido por muchas personas. El segundo no solo que se sintió muy fuerte, también provocó temor y hasta una versión de una posible explosión en las redes sociales.
En ninguno de los dos casos llegó a los teléfonos de los mendocinos la alerta de Google anticipando el sismo y esto tiene una razón que reside en el funcionamiento y los requisitos que se exigen para poder enviar la notificación.
El primer temblor en Mendoza durante la noche del jueves
La noche del jueves estaba tranquila en Mendoza, pero a las 20.26, se produjo un sismo que fue captado por unos pocos. Este fue de apenas 3 grados en la escala de Richter y si bien, muchas veces esa magnitud suele alcanzar para sentirse, el hecho de que su epicentro tuviese una profundidad de 134 kilómetros hizo que casi nadie se diera cuenta.
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), este temblor tuvo su epicentro en el límite entre Mendoza y San Juan. Pero solo fue el primero. El miedo llegaría con el segundo sismo.
El segundo temblor en Mendoza
El segundo temblor en Mendoza fue tan fuerte que, a diferencia del primero, también quedó registrado en la escala de Mercalli, que mide la intensidad con la que se percibe.
Este segundo sismo fue el que puso en alerta a toda la población. Ocurrió exactamente a las 21 y en la escala de Richter fue de 4,5 grados. En el caso de la de Mercalli, la intensidad se sintió de diferentes maneras según donde uno estuviera.
En ese sentido, aquellas personas que viven en la ciudad de Mendoza y en los alrededores lo sintieron más fuerte que otras. Según el Inpres, así fue percibido este segundo temblor:
- Grado IV a V: Los objetos colgantes oscilan y l os líquidos se mueven. Las puertas oscilan. (Ciudad de Mendoza)
- Grado IV: Objetos colgantes oscilan. (El Carrizal, Cacheuta, Mendoza)
- Grado III a IV: Lo perciben algunas personas en reposo y los objetos colgantes oscilan. (San Martín, Rivadavia)
- Grado III: Lo perciben algunas personas en reposo. (Potrerillos, Tupungato)
- Grado II a III: Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios. (Tunuyán)
Por qué no llegaron las alertas de sismo de Google
En anteriores sismos, En los anteriores sismos, los teléfonos de los mendocinos vieron cómo una alerta de Google llegaba segundos antes de que se percibiera el movimiento. Sin embargo, esta vez no ocurrió.
Esto se debe a que si bien, el segundo temblor fue fuerte, el sistema de alertas de Google requiere que la magnitud sea superior y por eso no envía la alerta. Lo mismo había ocurrido con los temblores que se sucedieron en los últimos días de julio.
En pocas palabras
- Dos temblores: Mendoza experimentó dos sismos en 34 minutos, generando temor.
- Alerta Google: El sistema de alerta de Google no se activó por no superar la magnitud requerida.
- Intensidad: El segundo sismo tuvo una magnitud de 4.5 grados y se percibió con diferente intensidad según la zona.