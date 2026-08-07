Dos temblores sacudieron a Mendoza en tan solo 34 minutos

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), este temblor tuvo su epicentro en el límite entre Mendoza y San Juan. Pero solo fue el primero. El miedo llegaría con el segundo sismo.

El segundo temblor en Mendoza

El segundo temblor en Mendoza fue tan fuerte que, a diferencia del primero, también quedó registrado en la escala de Mercalli, que mide la intensidad con la que se percibe.

Este segundo sismo fue el que puso en alerta a toda la población. Ocurrió exactamente a las 21 y en la escala de Richter fue de 4,5 grados. En el caso de la de Mercalli, la intensidad se sintió de diferentes maneras según donde uno estuviera.

En ese sentido, aquellas personas que viven en la ciudad de Mendoza y en los alrededores lo sintieron más fuerte que otras. Según el Inpres, así fue percibido este segundo temblor:

Grado IV a V: Los objetos colgantes oscilan y l os líquidos se mueven. Las puertas oscilan. (Ciudad de Mendoza)

Los objetos colgantes oscilan y l os líquidos se mueven. Las puertas oscilan. (Ciudad de Mendoza) Grado IV: Objetos colgantes oscilan. (El Carrizal, Cacheuta, Mendoza)

Objetos colgantes oscilan. (El Carrizal, Cacheuta, Mendoza) Grado III a IV: Lo perciben algunas personas en reposo y los objetos colgantes oscilan. (San Martín, Rivadavia)

Lo perciben algunas personas en reposo y los objetos colgantes oscilan. (San Martín, Rivadavia) Grado III: Lo perciben algunas personas en reposo. (Potrerillos, Tupungato)

Lo perciben algunas personas en reposo. (Potrerillos, Tupungato) Grado II a III: Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios. (Tunuyán)

Por qué no llegaron las alertas de sismo de Google

En anteriores sismos, En los anteriores sismos, los teléfonos de los mendocinos vieron cómo una alerta de Google llegaba segundos antes de que se percibiera el movimiento. Sin embargo, esta vez no ocurrió.

Esto se debe a que si bien, el segundo temblor fue fuerte, el sistema de alertas de Google requiere que la magnitud sea superior y por eso no envía la alerta. Lo mismo había ocurrido con los temblores que se sucedieron en los últimos días de julio.