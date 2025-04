Dónde pidió ser enterrado el papa Francisco y las últimas palabras a quien fuera su secretario de prensa

Además, destacó que “Francisco se comunicaba primero con sus silencios, luego con sus gestos, y en tercer lugar con sus palabras”, subrayando que muchas veces su figura generaba incomodidad o desconcierto: “Era un provocador”.

papa-francisco1.jpg

Dabusti relató momentos personales vividos junto al Papa: “El viernes pasado me contestó un mensaje por Semana Santa a través de su secretario, pidiéndome disculpas porque no lo podía hacer él. Escribía de puño y letra siempre”, y también reveló que “Bergoglio me anunció a mi quinto hijo”, según consigna Noticias Argentinas.

Las frases destacadas del Papa Francisco según Dabusti