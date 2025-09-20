Disimula los rayones de tus muebles de madera con un poco de café: cómo usarlo

muebles con rayones El uso diario de los muebles de madera pueden provocar rayones.

Cómo evitar que el mueble de madera se raye

Los trucos caseros tienen como objetivo resolver todos aquellos problemas que se convierten en verdaderos dolores de cabeza, especialmente de aquellos vinculados a la limpieza. Son rápidos, efectivos y muy económicos.

Por refregar sin querer un cuchillo, por un golpe, o por miles de situaciones diferentes, los distintos muebles de madera del hogar se llenan de rayones y marcas. No solo da una visión de descuido, sino que además refleja una diferencia de color entre la pintura y el color real de la madera.

El paso del tiempo deja marcas en todos los elementos que componen el hogar, entre ellos cada mueble de madera que tenemos.

Existen distintas maneras de evitar estos problemas con la madera, y es que algunos recomiendan poner manteles o tapetes en la superficie del mueble para evitar este tipo de marcas, aunque también puedes colocar un barniz protector o cera.

cafe El café es el único ingrediente de este truco casero.

El truco casero para camuflar las marcas del mueble de madera

Este truco casero no te ayudará a evitar que tus muebles se marquen o sufran rayones, pero sí te ayudará a camuflarlo, especialmente entre los muebles de madera de color oscuro. Esto lo lograrás usando tan solo un poco de café.

Los pasos a seguir para llevar a cabo este truco casero son los siguientes: