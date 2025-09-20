Inicio Sociedad Truco casero
Disimula los rayones de tus muebles de madera con un poco de café: cómo usarlo

Este truco casero te permitirá resolver de una manera inesperadamente efectiva, usando únicamente un poco de café

Por UNO
Ya no hay motivos por los cuales no acudir a un truco casero, y es que las alternativas que ofrecen a soluciones a problemas domésticos de limpieza, son sorpresivamente efectivos. Las propuestas son cada vez más sencillas y económicas.

Es muy común que, por situaciones productos del paso del tiempo, los muebles de madera de nuestra casa suelen llenarse de rayones que parecen marcas insacables. Usando tan solo un poco de café, podrás hacer un truco casero que te permitirá decirle adiós a todas esas marcas.

Si nunca te animaste a encarar un truco casero, lo sencillo y efectivo de este, probablemente te saque todas las dudas que te quedan, para que empieces a sumar estas alternativas a tu vida.

muebles con rayones
El uso diario de los muebles de madera pueden provocar rayones.

Cómo evitar que el mueble de madera se raye

Los trucos caseros tienen como objetivo resolver todos aquellos problemas que se convierten en verdaderos dolores de cabeza, especialmente de aquellos vinculados a la limpieza. Son rápidos, efectivos y muy económicos.

Por refregar sin querer un cuchillo, por un golpe, o por miles de situaciones diferentes, los distintos muebles de madera del hogar se llenan de rayones y marcas. No solo da una visión de descuido, sino que además refleja una diferencia de color entre la pintura y el color real de la madera.

El paso del tiempo deja marcas en todos los elementos que componen el hogar, entre ellos cada mueble de madera que tenemos.

Existen distintas maneras de evitar estos problemas con la madera, y es que algunos recomiendan poner manteles o tapetes en la superficie del mueble para evitar este tipo de marcas, aunque también puedes colocar un barniz protector o cera.

cafe
El café es el único ingrediente de este truco casero.

El truco casero para camuflar las marcas del mueble de madera

Este truco casero no te ayudará a evitar que tus muebles se marquen o sufran rayones, pero sí te ayudará a camuflarlo, especialmente entre los muebles de madera de color oscuro. Esto lo lograrás usando tan solo un poco de café.

Los pasos a seguir para llevar a cabo este truco casero son los siguientes:

  • Tomá una cucharada de café molido usado (el que te sobra de la cafetera) o un poco de café instantáneo.

  • Añadí unas gotas de agua caliente y mezclá hasta formar una pasta espesa y oscura.

  • Con un hisopo o la punta de un paño, aplicá la pasta directamente sobre el rayón, asegurándote de que la madera expuesta quede bien cubierta.

  • Dejá que la pasta se asiente durante unos minutos. El pigmento del café teñirá la madera y disimulará la marca.

  • Pasado el tiempo, retirá el exceso de pasta con un paño limpio y seco.

