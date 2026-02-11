Discapacidad: qué es el síndrome de Dravet

Embed - Síndrome de Dravet

Luego de los dos años, produce graves retrasos en el desarrollo a nivel cognitivo, problemas psicomotores, conductuales y en el lenguaje. Las opciones de tratamiento incluyen terapias de fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional y psicología, entre otras.

Por lo general, en 8 de cada 10 casos, esta enfermedad se origina por la mutación de un gen específico, conocido como SCN1A, que interfiere con la transmisión normal de los impulsos eléctricos en el cerebro, mientras que en el resto, pueden intervenir otras mutaciones genéticas o antecedentes familiares de epilepsia.

"Aunque el Síndrome de Dravet no tiene cura (actualmente hay ensayos clínicos fase 3 detrás de este objetivo), existen abordajes terapéuticos que permiten reducir la frecuencia y la severidad de las crisis. Esta es una enfermedad en la que los fármacos anticrisis no suelen hacer efecto, por lo que es necesario pensar en abordajes diferentes", asegura el doctor Santiago Flesler, quien es Jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Alemán de Buenos Aires.

Los problemas comunes que están asociados con el Síndrome de Dravet incluyen:

Convulsiones prolongadas

Problemas odontológicos

Prblemas de crecimiento

Dificultad para dormir

Infecciones crónicas

Trastornos de integración sensorial

Dificultad en el movimiento y el equilibrio

Lamentablemente, hasta el momento, no se conoce cura, ni fármacos específicos para tratarlo correctamente. Sin embargo, es muy importante contar con un diagnóstico certero.