Directivas médicas anticipadas: cuáles son las medidas que pueden tomar las personas ante el fin de su vida

Así lo explicaron las abogadas Gianina Tolín, especialista en esta temática y Eleonora Lamm, doctora y máster en Derecho y Bioética.

Qué son las directivas médicas anticipadas

Tal y como lo describió Gianina Tolín, las directivas médicas anticipadas, son instrucciones legales escritas sobre las decisiones de atención médica que pueden tomar todos las ciudadanas y los ciudadanos en el caso de no estar en pleno uso de sus funciones físicas y mentales. Las directivas anticipadas son orientativas para médicos y personas que se hacen cargo del cuidado, si se está cursando una enfermedad terminal, frente a una demencia incipiente, en coma o muy grave por un accidente.

Lo recomendable es no esperar hasta que las enfermedades produzcan estragos en la salud y conciencia del paciente para pensar en ellas, porque como lo dijo el médico de cuidados paliativos, la muerte no es lo contrario de la vida, sino parte de ella.

►TE PUEDE INTERESAR: La historia de vida de los cartoneros de TikTok, que la rompen desde las redes sociales

Las directivas anticipadas no son solo para que las tengan en cuenta los ancianos y ancianas, sino que a cualquier persona puede ocurrirle una situación inesperada no importa su edad, y si existen estos documentos previamente, los procesos que vengan después serán mucho más sencillos de resolver.

Qué implican las directivas médicas anticipadas

Tolín explicó lo que incluyen estas directivas.

En primer lugar, se puede decidir qué tipo de tratamientos médicos se quiere recibir y cuáles rechazar -como prácticas quirúrgicas o estudios, por ejemplo- también se puede determinar si no se quiere recibir hidratación y alimentación artificial y si no se quiere ser sometido a maniobras de resucitación (RCP).

Otra práctica que se puede rechazar son las medidas médicas de soporte, como el hecho de ser intubado o intubada, si estas son desproporcionadas a la expectativa de vida que tiene el o la paciente.

Además, en las directivas médicas anticipadas está contemplado que se designen personas que pueden tomar decisiones si quien las firma ya no puede hacerlo por su propia cuenta.

Lo que Tolín explicó que no se puede dejar por sentado porque la ley no contempla, son los procedimientos eutanásicos. Esto es la aplicación de una técnica o un medicamento destinado a que la persona fallezca.

TE PUEDE INTERESAR: La historia de una escuela mendocina que necesita construir un baño para una alumna con discapacidad

Cuando se aprobó el Nuevo Código Civil y Comercial se dejó en claro que las prácticas eutanásicas se dan por no escritas, es decir, no tienen validez en Argentina. Al menos no hasta que se sancione una ley de eutanasia. Con respecto a este último punto, en el Congreso de la Nación ya hay tres proyectos de eutanasia, que aún no han sido debatidos.

Uno de ellos es el proyecto de eutanasia presentado por los legisladores nacionales por Mendoza Jimena Latorre y Alfredo Cornejo (JxC)

Cómo hacer valer las directivas médicas anticipadas

Formalmente, para hacer valer las directivas médicas anticipadas, la persona tiene que estar lúcida y presentar su voluntad por escrito, avalada por un escribano o escribana, ante la presencia de dos testigos.

Sin embargo, la doctora Lamm explicó que si la persona ha escrito su voluntad anticipada informalmente, el personal médico puede incorporarlas a la historia clínica y hacerlas valer de todas maneras

Esta opción también fue puesta de manifiesto por el paliativista, quien recordó que la historia clínica es un documento en si mismo y por lo tanto, vale como tal.

Qué ocurre si el médico brinda información parcial acerca de una enfermedad

Consultada al respecto de qué ocurre si la persona que está pasando por una enfermedad no cuenta con toda la información necesaria para poder tomar decisiones, Eleonora Lamm explicó que esta también es una forma de mala praxis médica. Solo que algunas personas no saben que es así.

"No dar la información médica completa es una forma de mala praxis. Los médicos y médicas tienen la obligación legal de informar integralmente sobre los procesos a los que una persona enferma puede ser sometida, para que esta pueda decidir libremente si quiere hacerlos o no"

Según manifestó, es muy difícil probar hasta donde una persona que padece una enfermedad fue informada o no, aunque todos estos procedimientos (incluso qué tipo de información se le ha brindado al o a la paciente)deben quedar registrados en la historia clínica.

Hay mucha gente que desconoce que existen las directivas médicas anticipadas

El que responde al cuestionamiento de por qué hay tanta gente que desconoce que estas directivas médicas anticipadas existen fue el doctor Torre.

"En nuestra cultura, nos enseñan a no hablar de la muerte para no atraerla. Lo mismo pasa con las enfermedades. Yo siempre digo que trabajo con las tres palabras más tabú que existen: cáncer, morfina y muerte". sostuvo el paliativista.

El punto es que, como lo que no se nombra no existe, lo que sucede es que se corre el peligro de ignorar que esto algún día va a ocurrir y esto lleva a no planificar. Entonces, ante una eventualidad, nadie sabe qué hacer, ni cómo actuar.

"La muerte llega como un ladrón en medio de la noche y si no estamos preparados, rompe nuestra burbuja de seguridad", sostuvo el médico.

Por esto, manifestó que parte del tratamiento de cuidados paliativos es hablar de estos temas, para que la persona que tiene una enfermedad terminal pueda acomodar sus cosas y decidir qué quiere y qué no quiere para cuando ya no pueda decidir.