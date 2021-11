El radicalismo mendocino presentó un proyecto para regular la eutanasia en Argentina

Junto a los legisladores, en la presentación que se realizó en el comité radical de Mendoza, estuvo Daniel Ostropolsky, un abogado mendocino de 72 años, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ostropolsky trabajó en conjunto con los diputados la iniciativa y consideró que "privar de la dignidad humana a una persona que se sabe que no puede sobrevivir mucho tiempo, que no puede hacer las cosas por sí mismo, es retacear la dignidad y con ello quitarle un sentido axiológico a la vida de una persona que pasa a quedar como un vegetal sufriente hasta que se consuma por la enfermedad".

El proyecto se basa en el respeto a la dignidad humana y ofrece la posibilidad de la eutanasia cuando se han agotado otras opciones. El argumento consiste en que sea el paciente el que pueda decidir libremente cómo morir cuando su dignidad se ve menoscabada.

Para que la eutanasia sea posible, según la iniciativa que se busca se debata en Diputados, "el padecimiento debe ser grave e irreversible, que implique un sufrimiento de tal magnitud física y psíquica que sea incompatible con la dignidad humana", explicó la autora del proyecto Jimena Latorre.

Una vez solicitada la eutanasia o buena muerte, será una comisión médica la que analice el caso puntual y el cumplimiento de estrictos requisitos. Si hubiese una denegación, el paciente tendrá un recurso.

Entre otros items del proyecto se apuntó que estará habilitada para mayores de 16 años y para menores con el consentimiento de los padres; en tanto que para casos de pérdida del conocimiento o de cuestiones intempestivas, están contempladas las directivas médicas anticipadas o la decisión de los familiares, pero como representantes de la voluntad real del paciente que no se puede expresar en ese momento.

De todas maneras, las precisiones y reglamentación de la norma estará a cargo del ministerio de Salud una vez que el proyecto obtenga aprobación tanto en Diputados como en Senadores.

"Este proyecto es una entrada a la vida"

El abogado mendocino Daniel Ostropolsky, paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), es quien impulsa el proyecto que la diputada nacional Jimena Latorre ingresó en la cámara de Diputados de la Nación.

"Me siento muy conmovido que sea en este lugar (el comité radical) desde el cual surja un proyecto para que amar a la vida sea consagrada en profundidad. Desde tiempo atrás se ha ido abriendo paso en nuestra legislación conforme ha ido avanzando el pensamiento acerca de lo que significa la vida y sobre todo cuáles son los valores que la sustentan y yo digo que esta iniciativa en este lugar me hace acordar a una propaganda que en el año 83 consagró un presidente del tamaño de Alfonsín. La propaganda era "una entrada a la vida" después de una época oprobiosa. Este proyecto es una entrada a la vida que le queda a la gente con enfermedades incapacitantes porque saber que se respeta su libertad de elegir cómo terminar su vida es sin lugar a dudas un homenaje a la vida", consideró Ostropolsky.

Daniel Ostropolsky1.jpg Daniel Ostropolsky tiempo atrás. Hoy, junto a los legisladores de la UCR, presentó el proyecto de eutanasia que defiende e inspira

"No me cabe duda del sufrimiento que causa el hecho de no tener esta posibilidad de elegir un derecho personalísimo como es la libertad en estos extremos", argumentó el abogado y amplió: "Privar de la dignidad humana a una persona que se sabe que no puede sobrevivir mucho tiempo, que no puede hacer las cosas por sí mismo, es retacear la diginidad y con ello quitarle un sentido axiológico a la vida de una persona que queda como un vegetal sufriente hasta que se consuma por la enfermedad".

Respecto de la negativa que podría generar el proyecto en las personas creyentes, Ostropolsky expresó: "Soy muy respetuoso de las creencias en que se sustentan muchos de los que no aceptan esta salida. Eso también es ejercer un derecho personalísimo de la libertad. El que no quiere no es obligado. Tampoco se obliga a los médicos a que practiquen un acto que considero el más alto honor médico que es reconoce los límites y adaptar el remanente de vida a esos límites que las personas que creen, acepten quedarse todo el tiempo que consideren que la naturaleza o Dios determinen hasta dónde deben llegar".

"Por mi parte, estoy muy contento porque se da un paso y le he pedido a mi familia y a mis amigos que estén acompañándonos como una ratificación del apoyo a la decisión que una persona en su sano juicio determina", dijo respecto de lo personal.

"Espero que el momento de decidir sea lo más tarde posible. Mientras tanto voy a seguir con mucho interés el camino que va a tener este proyecto que creo que trasciende toda consideración política partidaria", opinó deseoso de que llegue a buen puerto y se aprube con forma de ley más pronto que tarde.