El legislador había viajado especialmente para brindarle su apoyo a Carlos Brazeiro, candidato a intendente, quien estaba a centímetros del dirigente cuando recibió el tiro y relató cómo vivió y el momento y qué sintieron.

“Estábamos en pleno acto de cierre de campaña y el diputado Arias sufrió una herida de bala. Estaba pegadito al lado de él. Escuchamos el ruido y cuando miramos él se tocó la panza y estaba sangrando”, contó Brazeiro en diálogo con el periodista local Javier Ramírez desde el hospital de la localidad de Paso de los Libres. El profesional de los medios le consultó si pensó que el disparo era para él y no para el herido, a lo que se acotó a responder: “No tengo idea”, pero esta es una de las hipótesis que se maneja.

miguel arias cierre de campaña baleado.jpg

La compañera de fórmula de Brazeiro, Gloria Pared, aseguró que “tienen miedo”. “Estaba terminando de dar mi discurso, cuando de repente pasó esto. Cuando miro así estaban todos a los gritos y no se escuchó nada. Según el lugar donde estaba el compañero Arias, podría haber sido yo la que llevaba la bala. Él estaba sentado detrás mío. Cuando giré y vi lo que estaba pasando, miré y ya estaba el compañero tirado en el piso”, dijo Pared en diálogo con el canal TN.

“En la conmoción y los nervios miraba para todos lados. Todavía estoy shockeada. De hecho mis compañeros me ofrecieron irme hasta Paso de los Libres porque no sabemos para quién iba dirigido el atentado. Por eso nos fuimos para allí porque seguimos con miedo”, añadió haciendo referencia a que es un pequeño pueblo de 800 habitantes y no estaba preparado para un hecho de tal magnitud.

“Fue un ataque a la democracia. No puedo pensar que esto fue planificado, mandado. Estamos hablando de una provincia, de una localidad chiquita. Somos dos listas las que competimos, el Frente de Todos y el oficialismo actual. No puedo decir nombre y apellido de quien pudo haber estado atrás pero esto tiene que salir a la luz”, agregó la dirigente, quien ahora sólo pide por la salud del diputado Arias. “Pudo haber sido cualquiera”, finalizó.