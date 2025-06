Dile adiós a morderte las uñas: el truco ideal para abandonar ese hábito

Y no, no tiene que ver con hipnosis, ni ninguna terapia muy cara, sino con un simple truco que hará que ya no te muerdas las uñas y, por lo tanto, dejes de lastimarte todo el tiempo.

El truco para dejar de morderse las uñas

Uno de los mejores trucos para eliminar el hábito de morderse las uñas es tan simple que no vas a poder creer que no se te haya ocurrido antes. Se trata de usar un esmalte de uñas amargo.