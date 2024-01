Dile adiós al olor a quemado del microondas con estos trucos caseros

El olor a quemado en el microondas es uno de los más comunes y si no se tiene una correcta limpieza del mismo, cada vez que se usa se se hace presente el olor. Por eso, es muy importante mantener en buen estado el electrodoméstico, no solo para que no acumule aromas desagradables, sino también para que su vita útil sea mayor.

En este sentido, con los siguientes trucos caseros conseguirás quitar el olor a quemado del microondas y dejarlo completamente limpio y desinfectado para seguir usándolo todos los días sin inconvenientes.