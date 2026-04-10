Dieta para la gastroenteritis: por qué ya no se recomienda la "dieta blanda" para cortar la diarrea

Atravesar una gastroenteritis es una experiencia debilitante. Tradicionalmente, la sabiduría popular y algunos manuales médicos antiguos sugerían el ayuno prolongado o el consumo exclusivo de arroz blanco y agua con limón. Sin embargo, forzar una restricción extrema puede retrasar la regeneración de la mucosa intestinal, por lo que el enfoque actual gira en torno a una dieta que se adapte a la tolerancia del paciente sin caer en la desnutrición.
El objetivo ante esta inflamación ya no es “dejar de comer”, sino evitar la deshidratación. Tal como explica la Academia Española de Nutrición y Dietética, la dieta debe ser lo más normal posible, priorizando alimentos de fácil digestión pero sin prohibiciones arbitrarias. La clave está en reintroducir nutrientes de forma progresiva y en cada fase de la recuperación incluir los líquidos y sólidos para no estresar el sistema digestivo.
¿Qué comer con gastroenteritis? Mitos y verdades de la dieta blanda
La famosa “dieta blanda” basada únicamente en arroz, pollo hervido y manzana oxidada ya no es el estándar de oro. Si bien estos alimentos son útiles por su baja fibra, la recomendación actual es reincorporar la dieta habitual en cuanto aparezca el apetito.
No es necesario esperar a que las deposiciones sean totalmente sólidas para empezar a comer. Lo ideal es optar por cocciones sencillas como el vapor, la plancha o el hervido, evitando grasas saturadas, picantes y ultraprocesados que puedan irritar aún más las paredes del intestino.
Hidratación y alimentación saludable para la recuperación
El mayor riesgo de la gastroenteritis no es el dolor abdominal, sino la pérdida de electrolitos. Es fundamental aclarar que las bebidas isotónicas para deportistas no son adecuadas para tratar la diarrea, ya que su alta concentración de azúcar puede empeorar el cuadro por un efecto osmótico.
En su lugar, se debe optar por suero oral de farmacia o agua en sorbos pequeños y frecuentes. Una vez que la tolerancia a los líquidos es buena, se pueden sumar caldos desgrasados e infusiones suaves.
Alimentos prohibidos para la gastroenteritis: qué evitar
Para que la dieta sea efectiva, hay ciertos grupos que debemos pausar temporalmente. Los alimentos con mucha fibra integral, las legumbres y las verduras crudas pueden aumentar el movimiento intestinal y causar malestar.
Asimismo, es prudente reducir el consumo de lácteos si existe una intolerancia transitoria a la lactosa tras el virus, y evitar por completo el café y el alcohol. Una vez que los síntomas remiten, volver a una alimentación saludable y variada es el mejor camino para recuperar la microbiota perdida.