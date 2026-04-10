Dieta para la gastroenteritis: por qué ya no se recomienda la "dieta blanda" para cortar la diarrea

No es necesario esperar a que las deposiciones sean totalmente sólidas para empezar a comer. Lo ideal es optar por cocciones sencillas como el vapor, la plancha o el hervido, evitando grasas saturadas, picantes y ultraprocesados que puedan irritar aún más las paredes del intestino.

Vaso con agua

Hidratación y alimentación saludable para la recuperación

El mayor riesgo de la gastroenteritis no es el dolor abdominal, sino la pérdida de electrolitos. Es fundamental aclarar que las bebidas isotónicas para deportistas no son adecuadas para tratar la diarrea, ya que su alta concentración de azúcar puede empeorar el cuadro por un efecto osmótico.

En su lugar, se debe optar por suero oral de farmacia o agua en sorbos pequeños y frecuentes. Una vez que la tolerancia a los líquidos es buena, se pueden sumar caldos desgrasados e infusiones suaves.

Alimentos prohibidos para la gastroenteritis: qué evitar

lavar verduras

Para que la dieta sea efectiva, hay ciertos grupos que debemos pausar temporalmente. Los alimentos con mucha fibra integral, las legumbres y las verduras crudas pueden aumentar el movimiento intestinal y causar malestar.

Asimismo, es prudente reducir el consumo de lácteos si existe una intolerancia transitoria a la lactosa tras el virus, y evitar por completo el café y el alcohol. Una vez que los síntomas remiten, volver a una alimentación saludable y variada es el mejor camino para recuperar la microbiota perdida.