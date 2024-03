Día Mundial del Riñón: las 8 reglas de oro para cuidar la salud renal

En el marco del Día Mundial del Riñón, los especialistas dicen que esta ya no es excusa para no diagnosticar la ERC a tiempo, ya que confirmar si una persona está en esta "situación" renal no requiere más que un simple análisis de laboratorio y la diferencia entre tener o no un diagnóstico no es menor, ya que, el abordaje temprano y el seguimiento oportuno ofrecen muchas más posibilidades de reducción de complicaciones y mejor calidad de vida.

Los riñones cumplen una función esencial para nuestro organismo, ya que, movilizan desechos producidos por el cuerpo (toxinas) que se filtran desde la sangre y se eliminan a través de la orina, mientras que, además, regulan la presión arterial, eliminan el exceso de líquido y electrolitos y generan hormonas esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.