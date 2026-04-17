Día Mundial del Malbec: eventos y experiencias imperdibles en Mendoza

noche de las vinotecas La Noche de las Vinotecas se celebra el 17 de abril de 20 a 00.

Este 17 de abril más de 600 vinotecas de todo el país abrirán sus puertas de 20 a 00 horas. Con degustaciones, música en vivo, experiencias gastronómicas y descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas, el objetivo es fortalecer el rol de las vinotecas como difusoras de la cultura del vino argentino.

En Mendoza, son muchas las vinotecas que se suman a la propuesta. Puedes conocerlas en este link.

Eventos por el Día Mundial del Malbec

La Sala del Vino del edificio de la Municipalidad de Ciudad ofrece la propuesta “Brindemos”. Se trata de una actividad que incluye una visita guiada por la Terraza Jardín Mirador Arq. Gerardo Andía, donde se recorre la historia del vino en Mendoza y el desarrollo de la vitivinicultura local. La visita finaliza con un brindis dedicado a la bebida nacional en la Sala del Vino.

La entrada cuesta $5.750 para mendocinos, $7.475 entradas nacionales, y $8.625 para extranjeros. Se pueden adquirir en este enlace.

Feria internacional del Malbec en Maipú

Maipú se suma al festejo con una propuesta abierta a toda la comunidad mendocina. La celebración será el sábado 18 de abril, de 17 a 22 horas, en la Estación Gutiérrez, con entrada libre y gratuita. La iniciativa reúne a pequeñas bodegas y elaboradores de vino que ofrecerán degustaciones y venta de sus mejores productos.

malbec El Malbec World Day fue una iniciativa creada por Wines of Argentina.

Además, estarán presentes emprendedores locales con productos gourmet y delicatessen. El evento tendrá música y baile en vivo, sorteos y actividades para toda la familia.