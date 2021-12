Detectaron un brote de Covid, con 9 casos, en el Colegio del Huerto de Godoy Cruz

El virus se diseminó entre los contactos estrechos de los que dieron positivo ya que la familia de un alumno dio positivo.

Frente a este panorama quedó suspendida toda actividad presencial. Los profesores aislados seguirán brindando las instancias de evaluación vía meet o virtual con los alumnos de trayectorias débiles.

Georgina Garipoli, gerenta institucional del establecimiento informó que "el colegio tomó conocimiento de 3 casos positivos Covid-19 el día lunes 12 de diciembre a lo largo de la jornada, y siguió todos los pasos del protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la provincia y la Dirección General de Escuelas, avisando en cada caso al referente epidemiológico y a los contactos estrechos. Al día de hoy (miércoles) la cantidad de casos positivos son 9 adultos entre el personal de la secundaria y una alumna".

"Las autoridades de salud -conitnuó- ordenaron la no presencialidad del nivel secundario a partir de este mismo día lo que se llevó adelante de forma inmediata. Por decisión de la representante legal y directora general Mabel Pascualotto se ha hecho extensiva a todos los niveles, áreas administrativas, de servicio y anexos".

Aumentan los casos en el país y en Mendoza

El aumento de casos de Covid es observado con atención y preocupación tanto a nivel nacional como provincial. Por ello es que el gobierno de Alberto Fernández decidió implementar desde el 1 de enero un pase sanitario, cuya normativa ha causado cierta confusión en las provincias porque no es del todo clara. Sí, es evidente el objetivo: impedir que personas no vacunadas o que no hayan completado el esquema de inoculación asistan a eventos masivos.

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez aún no ha decidido si lo aplicará en Mendoza. “Por ahora sigue todo igual”, dijo la oficina de prensa del Ministerio de Turismo en los últimos días aunque se aguarda conocer más detalles de la resolución de la Nación para determinar la manera de implementarlo