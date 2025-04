Destruyó tres colectivos con una topadora porque uno de ellos lo chocó cuando llevaba a su hijo al hospital

#NACIONALES | BUENOS AIRES

LOCURA TOTAL: José C. Paz: destruyó tres colectivos con una pala mecánica después de que le chocaran la camioneta



- Pese al incidente, no se registraron heridos.

- El atacante, que no fue detenido, explicó que su violenta reacción se debió a que su… pic.twitter.com/33CgzHOLZL