Desolación y esperanza: el testimonio de una mendocina en los incendios de California

Juliana Baldini-Tomas.jpg Juliana y su hijo Tomi están en Long Beach, cerca de Los Angeles. Archivo UNO

Juliana no estaba allí por casualidad. Su hijo, Tomás, realiza un tratamiento médico en Estados Unidos debido a sus alergias alimentarias, un tema que la llevó a escribir su libro para concientizar sobre esta problemática. En diálogo con Diario UNO, describió el impacto de su llegada: "Siento angustia, pena, tristeza. Pensar en el dolor de toda esa gente, en quienes no pudieron escapar del fuego por limitaciones físicas y murieron esperando ayuda, me hizo mal", compartió.

En las últimas semanas, California enfrentó nuevos focos de incendio. Entre ellos, el Hughes Fire, que ha consumido más de 10.000 acres al norte de Los Ángeles, y el Sepulveda Fire, que amenazó zonas cercanas al icónico Getty Center. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación en múltiples áreas, dejando a miles de personas desplazadas.