Desde la asunción de Milei bajó el turismo chileno en Mendoza y la economía local lo siente

La localidad de Uspallata, uno de los primeros puntos del ingreso de los turistas chilenos había experimentado un crecimiento en ventas de productos comestibles y en el alquiler de alojamiento para los visitantes que llegan en la noche y se quedaban a descansar en la villa. Incluso las estaciones de servicio solían verse con largas colas de autos con patente chilena en tránsito para llegar a la Ciudad de Mendoza.

egreso de chilenos a Argentina.jpg Poco egreso de turistas hacia Argentina. Imagen de este sábado 13 de diciembre. Fuente/ Gendarmería/ Osvaldo Valle

Estas postales ya no son parte del paisaje de montaña de Uspallata. Así lo reconoció un comerciante del lugar, Gastón Villamea, quien destacó que contrariamente a lo que pasaba el año pasado, ahora reciben a más mendocinos que deciden pasar sus vacaciones en Chile.

"Hay una merma increíble, tanto de mendocinos, como de chilenos en general. El verano pasado estuvo más movido en reservas y la demanda espontánea que teníamos. Está muy parado y se siente en el pueblo. Hubo un gran crecimiento a principios del año pasado y representó mucho trabajo para la gente del lugar", afirmó el uspallatino a UNO.

Villamea analizó que el aumento en el hospedaje y en los precios en general en Argentina, desalentaron las escapadas a Mendoza y el tránsito diario en la cordillera para buscar abastecerse de mercadería tres veces más económica.

El impacto también es palpable en el mayorista Oscar David, uno de los que se hizo famoso en la prensa chilena, por el aluvión de trasandinos que llegaban desde el jueves a surtirse desde chocolates, aceite, jabón y productos de lujo, hasta perfumería importada.

Turistas chilenos compran en Mendoza mayorista Oscar David (7).jpeg Turistas chilenos invadían los mayoristas de Mendoza favorecidos por el cambio, hasta diciembre del año pasado. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

"Sí, prácticamente ya no tenemos clientes de Chile, casi nada, es muy poquito, se redujo un 20% de lo que estábamos recibiendo y menos también. Los clientes chilenos que tenemos es porque están de vacaciones en Mendoza, entonces algunos van a comprar, pero creemos que a este ritmo, una vez que pasen las vacaciones, ya prácticamente va a ser muy poquitito, porque los precios ya casi están igual que allá , ya estamos un 20% o 30% nosotros más barato, pero si la inflación sigue a este ritmo y el dólar está quieto, no van a venir más", analizó el dueño del mayorista, Rubén David.

Con la normalización del paso Cristo Redentor, luego de los cortes intermitentes que hubo el año pasado, los fines de semana arrojaban datos de récord de visitas de chilenos a Mendoza, pero en diciembre esta tendencia empezó a descender en números.

Turistas chilenos compran en Mendoza mayorista Oscar David (10).jpeg Los viajes de los turistas chilenos eran en la semana y se acrecentaron con la normalización del paso Cristo Redentor en septiembre. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Ya hay un impacto para la economía de Mendoza, así lo aseguró David: "Lo que vendíamos a los turistas representaba entre el 5%, y el 7% de las ventas. Incide mucho el hecho de perderlo, por supuesto, porque además estamos en crisis. No sólo le impacta al comercio, le afecta a toda la economía, porque no sólo venían a comprar, venían, se alojaban, comían, gastaban, entonces además de que va a perjudicar el hecho de que no vuelvan a los mayoristas, también el resto de las actividades que desarrollaban, tanto el turismo chileno como el resto de los países vecinos lo sentirá".

Argentina, más cara

La actualización de los precios con diferencia de días nada más y los vaivenes en el dólar paralelo empezaron a disparar los precios en los supermercados y en los mayoristas. Todo esto se tradujo en una inflación del 25%, dato de diciembre.

El diario La Cuarta de Chile reflejaba el 13 de diciembre, lo poco conveniente que era para ellos venir a comprar a Argentina, a lo que hay que sumarle el fin de los programas de Precios Justos.

La periodista chilena, de Canal 9, Jimena Cordovez reafirmó estas observaciones y recalcó: "Hay menos concurrencia de chilenos por el aumento de los precios, hoy estamos bastante similares en el cambio".

Alejandra, una empresaria de Chile dedicada a hacer viajes turísticos a Mendoza, indicó que si bien continúa realizando traslados a la provincia, "me di cuenta de que subieron los hoteles y la alimentación con respecto a diciembre que hicimos el último viaje", recalcó en respuesta a las consultas de UNO.

El fin del turismo de compras

La diferencia de precios de la canasta argentina con la chilena, no sólo generaba interés para que turistas vinieran a Mendoza a abastecerse en los mayoristas, sino que se convertía en un negocio para mendocinos que revendían comestibles y cigarrillos en Chile.

Salían colectivos repletos de argentinos con mercadería para revender en Chile y además había empresas de aquel país que sólo se dedicaban a este viaje express para hacer compras en Mendoza.

El jefe de operaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, Omar Olmos, precisó: "Mermó mucho la cantidad de micros que venían de Chile o que iban para allá, sobre todo los salían desde la terminal de ómnibus. Es una realidad por la devaluación del peso argentino, por lo que subió el combustible y los precios de lo alimentos ya no son tan beneficiosos para ellos".

