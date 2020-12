Desde AMPROS denuncian falta de información sobre la vacuna

Del Pópolo negó que hubiese existido convocatoria del Gobierno para el plan de vacunación a iniciarse: “Realmente a mí queda con esta vacuna, como a muchos colegas, y no podemos dar números de a cuántos van a vacunar, un vacío, ya que no nos dan información sobre la vacuna. No hay información acabada sobre la vacuna y sí muchas preguntas", declaró.

Una duda fundamental

"Si con las dosis que llegan a Argentina no se cubre en lo más mínimo a la población, porque tenemos que ver que han llegado 300.000 dosis, hay que reservar la segunda dosis, y no sé si habrá que reservar una tercera. Entonces quiere decir que es un porcentaje mínimo de la población que se pretende vacunar. Entonces yo pienso: ¿Es esto una vacunación como prevención, o es una vacunación como investigación de Fase 3?", disparó la doctora Del Pópolo.

Consultada la máxima dirigente de AMPROS sobre si hay datos sobre posibles efectos en pacientes enfermos o hipertensos Del Pópolo negó haber recibido información: "Eso también es fundamental. No sabemos los efectos que pueden tener en pacientes crónicos o enfermedades preexistentes", declaró.

Pero la doctora aclaró que no sólo de la vacuna rusa carecen de información al decir: "En general sobre las otras vacunas tampoco es mucha la información, no sabemos por qué. Pensamos que venía la vacuna de Pfizer, y luego se dijo que no venía por las bajas temperaturas a las que tiene que estar sometida. Sin embargo, vemos que Chile ha comprado 84 millones de vacunas, e Islandia va a hacer el control de calidad en todo Chile y que las medidas de frío sean conservadas. Esos son países serios".

"Acá no se ha hecho el control a doble ciego. Si esto es un control de este tipo, tiene que existir el consentimiento informado. Porque en el doble ciego se sabe que a uno le ponen vacuna, a otro le ponen placebo, o sea que ni el paciente ni el médico, ni nadie sabe qué es lo que está poniendo. Esta es una de las etapas fundamentales en todo lo que es investigación. Si a usted le tienen tan calladas las cosas, esto no se abre", se quejó Del Pópolo.

Respecto a las cifras de profesionales de la salud fallecidos por el Covid-19 -que en Mendoza son más de 1.200-, la dirigente detalló: “Teniendo en cuenta algunos jubilados, hemos estado entre el 10% y 14%", calculó la gremialista.

Entre los datos numéricos, Isabel Del Pópolo agregó que actualmente "en profesionales efectivos, tenemos una cantidad de 7.700 y algo más. Hay que agregar los profesionales contratados y demás, que son más o menos unos 3.000. Se les suman todo lo que es enfermería; los no profesionales, que son técnicos y otros", dijo.

Para concluir, la dirigente del gremio de profesionales de la salud reflexionó: "Lo que ha faltado acá en el país, y voy a insistir hasta que me canse, es el testeo. Aquí usted tenía una persona testeada, y a lo mejor con esa persona había cinco convivientes, y estos cinco era considerados todos enfermos, pero solo tenían testeada a una sola persona. Ni hablar de los profesionales. Nos cansamos de pedir que fueran testeados desde marzo, para que fueran chequeados cada 14 días. Esto es una realidad", finalizó María Isabel Del Pópolo.