Un equipo de expertos concretó un descubrimiento sorprendente durante unas excavaciones de rutina en la ciudad costera de Cavtat, al sur de Croacia. En el yacimiento Zorina 8, correspondiente a una antigua necrópolis romana, apareció de pronto un elemento fúnebre excepcional. La pieza data de entre los siglos cuarto o sexto después de Cristo.
Descubrimiento de un sarcófago de hace 1500 años: todavía está sellado y hace soñar a los arqueólogos
Un inusual descubrimiento saca a la luz una tumba milenaria de cinco toneladas en Cavtat. El sepulcro conserva su sellado original intacto
Descubrimiento milenario
El hallazgo corresponde a un sarcófago de tipo salonitano, tallado en piedra. Lo verdaderamente inusual del caso radica en su condición prístina. Los trabajadores lo encontraron en su posición original, con el mortero de cal intacto entre la tapa junto al cofre. El recipiente permaneció cerrado desde la antigüedad.
Alcanzar la tumba requirió excavar hasta los tres metros de profundidad. El imponente bloque de piedra pesa unas cinco toneladas. En su interior, los especialistas identificaron el entierro primario perteneciente a un único individuo. Los encuentros de tumbas completamente intactas ocurren con muy poca frecuencia dentro del registro histórico local.
Los restos óseos presentaban un estado de conservación bastante pobre. Pese a ello, los depósitos orgánicos junto a otros materiales extraídos de la sepultura pasarán pronto a la fase de análisis científico. Los datos obtenidos permitirán profundizar el conocimiento sobre la antigua colonia.
Un nuevo hogar para la arqueología
Levantar la pesada tapa superior representó una tarea titánica para todo el equipo de profesionales dedicados al proyecto. Arqueólogos, conservadores o asistentes coordinaron enormes esfuerzos para extraer la estructura masiva. Luego de asegurar la monumental pieza, lograron trasladarla a una nueva ubicación pública.
Ahora el monumento descansa cerca del cementerio local, a la vista de residentes o visitantes. Las autoridades de la cultura nacional aportaron fondos de emergencia para asegurar el rescate patrimonial.