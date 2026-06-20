Descubrimiento de un sarcófago de hace 1500 años: todavía está sellado y hace soñar a los arqueólogos

Descubrimiento milenario

El hallazgo corresponde a un sarcófago de tipo salonitano, tallado en piedra. Lo verdaderamente inusual del caso radica en su condición prístina. Los trabajadores lo encontraron en su posición original, con el mortero de cal intacto entre la tapa junto al cofre. El recipiente permaneció cerrado desde la antigüedad.

Alcanzar la tumba requirió excavar hasta los tres metros de profundidad. El imponente bloque de piedra pesa unas cinco toneladas. En su interior, los especialistas identificaron el entierro primario perteneciente a un único individuo. Los encuentros de tumbas completamente intactas ocurren con muy poca frecuencia dentro del registro histórico local.