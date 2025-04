Descubrimiento en Pompeya impresiona por su tamaño nunca antes visto

estatua.jpeg

Investigaciones recientes revelaron una tumba monumental caracterizada por una gran pared con varios nichos, en cuya parte superior se esculpió el relieve recién descubierto de un hombre y una mujer. Esto sugiere que la pareja pudo haber tenido una presencia social importante en la sociedad pompeyana. El simbolismo alrededor de la figura femenina indica que pudo haber sido una sacerdotisa de la diosa Ceres, destacando su participación en la vida religiosa de la ciudad.

La calidad artística y las características estilísticas del relieve lo datan del período republicano tardío, una época en que las élites locales reforzaban sus identidades a través de imponentes monumentos funerarios. El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, enfatizó el potencial del proyecto para expandir el conocimiento sobre la vida en las áreas extramuros de Pompeya.

El equipo multidisciplinario, compuesto por arqueólogos, arquitectos, restauradores y antropólogos, recuperó y analizó meticulosamente los restos encontrados en la necrópolis de Porta Sarno. Los análisis iniciales y las conclusiones fueron publicados en el E-Journal of the Excavations of Pompeii, donde el equipo presenta hipótesis sobre la identidad de las figuras en el relieve y el contexto funerario de su hallazgo.

Rituales funerarios y nuevas perspectivas sobre la sociedad romana

Además del relieve, las excavaciones descubrieron evidencia de rituales funerarios, incluyendo restos cerámicos y jarras de vidrio para ungüentos, probablemente utilizados en ceremonias de libación. Estos rituales, que involucraban verter aceites perfumados, eran esenciales para crear una atmósfera multisensorial durante los funerales, contrarrestando los olores desagradables asociados con la muerte.

relieve.pompeya.jpg El descubrimiento está muy bien preservado.

A medida que continúan las excavaciones, los hallazgos del área funeraria de Porta Sarno prometen reformular nuestra comprensión del paisaje social y religioso de Pompeya. Los descubrimientos no sólo destacan la complejidad de las costumbres funerarias, también subrayan la participación activa de las mujeres en las prácticas religiosas, desafiando suposiciones previas sobre los roles de género en la antigua sociedad romana.

La investigación en curso enfatiza la necesidad de mayor documentación y exploración de este importante sitio arqueológico, mientras continúa revelando el rico tapiz de vida y muerte en la antigua Pompeya.

El trabajo dirigido por el Profesor Llorenç Alapont arroja nueva luz sobre la identidad social de los fallecidos en esta ciudad famosamente sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., enriqueciendo nuestra comprensión de la Italia antigua y sus prácticas culturales.