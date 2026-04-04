El reciente descubrimiento realizado en la zona noreste de Siberia permite profundizar en el conocimiento sobre las creencias espirituales de las sociedades antiguas. En la región de Yakutia, un grupo de especialistas localizó un entierro poco común que involucra a dos perros situados debajo de cunas de madera invertidas. Esta disposición física sugiere la realización de un ritual de sacrificio que buscaba resguardar la vida de los infantes ante la amenaza de enfermedades o fuerzas externas.
Descubrimiento de los peores sacrificios: perros en la helada Siberia
Un descubrimiento en Rusia expone un antiguo ritual donde se utilizaban perros para intentar proteger a los niños de la muerte en el pasado
La evidencia hallada en el distrito de Tattinsky, dentro de la República de Sajá, pertenece originalmente a una excavación dirigida por el arqueólogo Vasily Popov. El sitio presenta una importancia fundamental para la arqueología regional, ya que no se trata de un simple depósito de restos animales. Los cuerpos de un macho y una hembra fueron colocados de manera deliberada sobre su costado izquierdo, con las cabezas orientadas hacia el norte, lo que demuestra una intención simbólica clara detrás del acto.
Prácticas en la antigua Rusia
Según las autoridades del Museo Estatal de Yakutsk, este hallazgo en Rusia coincide con relatos etnográficos que describen ceremonias chamánicas para reducir la mortalidad infantil. Estas crónicas mencionan que se entregaban animales a ciertos espíritus para desviar la desgracia lejos de los menores de edad.
La ubicación del entierro, a una profundidad mínima dentro de una vivienda con base redondeada, indica que estas prácticas estaban integradas en la cotidianidad doméstica. La arqueología contemporánea permite confirmar que estos animales ocupaban un rol intermedio entre el mundo de los humanos y el plano espiritual.
Una confirmación esperada
El descubrimiento de estas piezas aporta una prueba material sobre sistemas de creencias que antes solo existían en la memoria oral o en registros escritos tardíos. La combinación de los restos biológicos con objetos de uso infantil, como las cunas, transforma el sitio en un testimonio directo sobre cómo aquellas comunidades enfrentaban la pérdida de sus integrantes más jóvenes.
Actualmente, los restos forman parte de una exhibición en Yakutsk que reúne decenas de artefactos recuperados en diversas campañas de campo en Rusia. Al observar estos elementos, resulta posible comprender la dimensión emocional de una sociedad que utilizaba el sacrificio como una herramienta de protección.