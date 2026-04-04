Descubrimiento de los peores sacrificios: perros en la helada Siberia

rusia El descubrimiento se realizó bajo cunas dadas vuelta.

La ubicación del entierro, a una profundidad mínima dentro de una vivienda con base redondeada, indica que estas prácticas estaban integradas en la cotidianidad doméstica. La arqueología contemporánea permite confirmar que estos animales ocupaban un rol intermedio entre el mundo de los humanos y el plano espiritual.

Una confirmación esperada

El descubrimiento de estas piezas aporta una prueba material sobre sistemas de creencias que antes solo existían en la memoria oral o en registros escritos tardíos. La combinación de los restos biológicos con objetos de uso infantil, como las cunas, transforma el sitio en un testimonio directo sobre cómo aquellas comunidades enfrentaban la pérdida de sus integrantes más jóvenes.

Actualmente, los restos forman parte de una exhibición en Yakutsk que reúne decenas de artefactos recuperados en diversas campañas de campo en Rusia. Al observar estos elementos, resulta posible comprender la dimensión emocional de una sociedad que utilizaba el sacrificio como una herramienta de protección.