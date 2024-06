Al ver al animal y darse cuenta de su rareza, dio aviso al experto en vida marina de Museums Victoria, Dr. Julian Finn, quien confirmó que se trataba del elusivo pulpo que solo fue visto dos veces en la historia desde su primera descripción en 1832. "Estoy más que emocionada de haber visto y podido documentar al pulpo", declaró May.

La oportunidad surgió cuando el pulpo saltó de una boya al agua durante su inmersión cerca del muelle de Portsea. La importancia del descubrimiento no se le pasó a los entusiastas de la vida submarina. El video del momento ha sido compartido por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI) -la organización de entrenamiento de buceo más reconocida mundialmente- en su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores. También ha sido difundido por OctoNation, la mayor cuenta de pulpos del mundo con 409,000 seguidores.

OctoNation describió al pulpo como "tan esquivo que hace que Bigfoot parezca muy social". May, una apasionada del buceo, describió su exploración submarina como "una forma de vida".

Embed - First Ever Wild Footage of Frilled Pygmy Octopus - Octopus superciliosus.