Los trabajos de restauración en el recinto de Karnak, situado cerca de Luxor, permitieron hallar una pieza de arenisca con una imagen poco habitual. Este descubrimiento captó la atención de los expertos por mostrar al emperador Tiberio, quien gobernó entre los años 14 y 37 de nuestra era, con vestimentas tradicionales de un faraón. La losa de piedra tiene una altura cercana a los sesenta centímetros y presenta al mandatario junto a varias deidades locales de Egipto.
Descubrimiento desconcierta a los arqueólogos: representa a un emperador romano como un faraón egipcio
Un nuevo descubrimiento en el complejo de Karnak revela una estela donde un líder del Imperio Romano viste atributos reales del antiguo Egipto
El hallazgo ocurrió mientras un equipo franco-egipcio trabajaba en el muro de cerramiento de Ramsés III. Al desmantelar la estructura para reforzar sus cimientos, los arqueólogos notaron que algunos bloques decorados pertenecían a épocas anteriores. Entre los sedimentos de la etapa romana tardía, apareció esta estela que vincula formalmente al emperador con el culto religioso de la región.
Vínculos entre el Imperio Romano y los dioses locales
La escena grabada en la piedra buscaba legitimar el poder del gobernante ante la sociedad egipcia. En el relieve, el líder del Imperio Romano aparece frente a los dioses Amón, Mut y Jonsu. Según los especialistas, esta representación servía para demostrar que el soberano mantenía el orden cósmico mediante los rituales tradicionales. Por este motivo, el personaje luce la doble corona, símbolo histórico de la unión entre el Alto y el Bajo Egipto.
Bajo las figuras talladas, cinco líneas de jeroglíficos detallan la reparación de un muro en un templo dedicado a Amón. Este dios era considerado el protector de los monarcas y la deidad principal de Tebas. El texto confirma que, a pesar de la distancia física, la administración romana respetaba las estructuras religiosas locales para asegurar la estabilidad del territorio de Egipto.
Tradiciones faraónicas bajo dominio extranjero
No resultó extraño que los mandatarios extranjeros adoptaran esta iconografía para ser aceptados por sus súbditos. Otros soberanos del Imperio Romano como Claudio o Trajano también figuran en diversos templos con rasgos egipcios. Estas obras no documentaban hazañas personales, sino que proyectaban la imagen ideal de un rey piadoso y constructor.
Aunque Tiberio rara vez visitó estas tierras de forma presencial, el sistema administrativo lo presentaba como un faraón legítimo. El descubrimiento de esta estela en Karnak es un ejemplo claro de cómo la cultura de Egipto influyó en la representación pública de los líderes de Roma. La pieza ahora forma parte del catálogo de evidencias sobre la integración de tradiciones en el mundo antiguo.