Descubrimiento de armas incluía oro, pero también algo más valioso

Tecnología y estatus en la Edad del Bronce

La datación por radiocarbono arrojó luz sobre la antigüedad de las piezas gracias a un residuo de brea de abedul, utilizada como pegamento, encontrado en una de las lanzas. Los resultados ubicaron la fabricación entre el año 900 y el 830 a. C., un periodo correspondiente a la fase tardía de la Edad del Bronce. En aquel entonces, el hierro constituía un material exótico y novedoso, cuyo valor simbólico igualaba o superaba al de los metales tradicionales debido a la complejidad técnica que requería su forja y modelado.

Las radiografías permitieron a los conservadores observar a través de las capas de óxido y visualizar la decoración original sin dañar la estructura frágil. Los artesanos de la época incrustaron círculos y láminas áureas sobre el hierro, una técnica que demandaba un control preciso del calor para unir dos materiales con comportamientos físicos tan distintos. La presencia de oro en estas herramientas bélicas sugiere que sus propietarios pertenecían a una élite capaz de acceder a redes de intercambio de larga distancia.

Cerca del manantial, los arqueólogos identificaron un campo de pozos de cocina, evidencia de grandes reuniones y festines ceremoniales recurrentes. La combinación de estos eventos sociales con la deposición de armas y joyas en el agua refuerza la teoría de que Boeslunde funcionó como un centro religioso y económico de gran magnitud en Dinamarca. El hierro, más que una herramienta utilitaria en ese contexto, actuó como un símbolo de poder y transformación tecnológica en medio de antiguos rituales de sacrificio.