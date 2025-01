Descubrimiento alerta sobre la dieta de moda: puede perjudicar el crecimiento del cabello

Un descubrimiento inesperado

Antes de hablar de los efectos secundarios que encontró su equipo, Zhang declaró que "no queremos asustar a la gente para que no practique el ayuno intermitente, porque está asociado con muchos efectos beneficiosos. Es importante tener en cuenta que podría tener algunos efectos no deseados".

Para descubrir los efectos que esta dieta tiene en el crecimiento del pelo, los investigadores afeitaron ratones y los dividieron en tres grupos. El primer grupo fue alimentado normalmente, con comida disponible las 24 horas del día.

raton.webp El descubrimiento se realizó tras un experimento en ratones.

El segundo grupo, en tanto, fue alimentado 8 horas, y realizó ayuno las restantes 16 horas del día. Finalmente, el último grupo alternó entre 24 horas de alimento, y 24 horas de ayuno.

Los resultados fueron concluyentes: mientras que los ratones que se alimentaron normalmente recuperaron todo su pelo en 30 días, los que realizaron ayuno sólo comenzaron a recuperarlo parcialmente a los 96 días.

Por qué se frena el crecimiento del cabello

Una vez obtenidos estos datos, los investigadores los analizaron para descubrir la causa de este crecimiento tan lento del pelo. Según indicaron, existe un problema cuando las células madre que dan origen al pelo (células foliculares) se enfrentan a cambios bruscos en su fuente de energía, alternando entre azúcares y grasas. Estas células no logran mantener el equilibrio necesario entre sustancias oxidantes y antioxidantes.

Estas células especializadas tienen un ciclo natural donde se activan y desactivan periódicamente. Para que pueda formarse pelo nuevo, es fundamental que estas células salgan de su estado de reposo y entren en actividad.

ayuno.webp El ayuno intermitente tiene muchos beneficios.

Los experimentos con ratones mostraron que, en condiciones normales, estas células retomaban su función aproximadamente 20 días después de rasurar el pelo, manteniéndose activas durante todo el proceso de crecimiento.

La situación cambió drásticamente en los ratones sometidos a ayuno: las células foliculares terminaban autodestruyéndose cuando los períodos sin alimentación se extendían demasiado.

El motivo, según explican los científicos, fue un aumento repentino de grasas libres en la zona donde se encuentran los folículos del pelo. Esto provocó que se acumularan moléculas altamente reactivas derivadas del oxígeno dentro de las células madre.

Al realizar experimentos en laboratorio con células humanas similares, observaron la misma reacción: cuando se exponían a niveles elevados de grasas libres, las células también iniciaban su proceso de autodestrucción.

Si bien el estudio fue concluyente, los efectos en humanos fueron probados en una prueba clínica muy pequeña, por lo que hacen falta nuevas investigaciones.