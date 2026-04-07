Un reciente descubrimiento arqueológico en el sur de Rusia genera gran entusiasmo entre los especialistas. Diversos investigadores creen encontrar los vestigios de Magas, la antigua capital del estado de Alania. Las excavaciones ocurrieron en la República de Chechenia, específicamente en el yacimiento de Mayrtup, durante trabajos preventivos para una obra de infraestructura regional.
Descubren una legendaria ciudad que se creía perdida en el tiempo
Un equipo de arqueólogos llegó al descubrimiento en Chechenia restos que coinciden con Magas, la capital medieval del reino de los alanos
Lo que comenzó como una tarea de rescate derivó en un hallazgo de enorme relevancia para la historia local. El sitio ocupa unas 350 hectáreas, lo que lo posiciona como el asentamiento medieval más extenso identificado hasta ahora en esa zona. Los expertos de la Academia de Ciencias de Rusia señalan que las dimensiones del complejo coinciden con los relatos antiguos sobre esta ciudad.
Descubrimiento de la arqueología en el yacimiento Mayrtup
La arqueología permitió recuperar monedas y estructuras funerarias que refuerzan la importancia política de este centro urbano. La presencia de piezas monetarias sugiere que existía una economía avanzada y redes de comercio que superaban los límites cercanos. Estos elementos resultan fundamentales para confirmar que el lugar funcionó como un núcleo administrativo central durante siglos.
Textos árabes de épocas pasadas describen a Magas como una urbe estratégica situada a tres jornadas de viaje de otros reinos. La ubicación geográfica del terreno explorado encaja de forma precisa con aquellas crónicas medievales. Este descubrimiento resolvería un misterio que mantuvo ocupados a los historiadores por mucho tiempo sobre el paradero real de la capital alana.
Evolución de la cultura
El área presenta capas culturales que viajan desde la Edad del Cobre hasta finales del medievo. Esta ocupación continua por miles de años ofrece una oportunidad única para analizar cómo evolucionaron las sociedades en el Cáucaso. La historia de este pueblo nómada, conocido por su destreza en la caballería, cobra un nuevo sentido gracias a las evidencias materiales encontradas en la ciudad.
Los trabajos en el terreno continuarán con técnicas de datación avanzadas para asegurar la identidad definitiva del sitio. Identificar este centro de poder ayuda a entender mejor los intercambios culturales entre Europa y Asia. Cada pieza de joyería o herramienta recuperada en la excavación aporta datos valiosos sobre una civilización que conectó regiones distantes hace mil años mediante el descubrimiento de sus raíces.