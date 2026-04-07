Descubren una legendaria ciudad que se creía perdida en el tiempo

sdescuybrimiento Algunos de los artefactos que acompañaron al descubrimiento.

Textos árabes de épocas pasadas describen a Magas como una urbe estratégica situada a tres jornadas de viaje de otros reinos. La ubicación geográfica del terreno explorado encaja de forma precisa con aquellas crónicas medievales. Este descubrimiento resolvería un misterio que mantuvo ocupados a los historiadores por mucho tiempo sobre el paradero real de la capital alana.

Evolución de la cultura

El área presenta capas culturales que viajan desde la Edad del Cobre hasta finales del medievo. Esta ocupación continua por miles de años ofrece una oportunidad única para analizar cómo evolucionaron las sociedades en el Cáucaso. La historia de este pueblo nómada, conocido por su destreza en la caballería, cobra un nuevo sentido gracias a las evidencias materiales encontradas en la ciudad.

Los trabajos en el terreno continuarán con técnicas de datación avanzadas para asegurar la identidad definitiva del sitio. Identificar este centro de poder ayuda a entender mejor los intercambios culturales entre Europa y Asia. Cada pieza de joyería o herramienta recuperada en la excavación aporta datos valiosos sobre una civilización que conectó regiones distantes hace mil años mediante el descubrimiento de sus raíces.