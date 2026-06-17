Descubren una gigantesca construcción romana en Holanda: para qué servía

colgante romano Uno de los artefactos que acompañaron el descubrimiento del edificio.

Los arqueólogos encargados de las tareas de campo informaron que las labores de excavación se extenderán hasta el mes de julio.

El centro del poder romano

En las urbes de la antigüedad, estos espacios no eran simples lugares destinados al aseo corporal. El imponente edificio de Holanda servía como un punto central para la vida social de los ciudadanos.

Los habitantes locales acudían a este recinto para conversar, relajarse, hacer ejercicios físicos y transitar entre las diferentes salas acondicionadas con temperaturas frías, templadas y calientes.

opbjeto romano

Gran parte de la estructura presenta un estado de conservación admirable a pesar de los desmantelamientos sufridos durante la Edad Media. El complejo termal poseía un sistema de calefacción subterráneo conocido como hipocausto, el cual distribuía aire caliente debajo de los suelos.

Los materiales arqueológicos recuperados demuestran que las piscinas internas contaban con revestimientos de mármol y las habitaciones lucían mosaicos decorativos de caliza.

Qué revela el descubrimiento

Las excavaciones en esta región de Holanda también aportaron miles de objetos de uso diario que ilustran el nivel de confort de los antiguos residentes.

holanda excavación Los expertos ya planean la conservación de la zona.

Entre las piezas recuperadas sobresalen monedas de la época del emperador Póstumo, joyas valiosas, anillos con sellos y fragmentos de estatuas de bronce. Un hallazgo destacado fue un busto de bronce de Baco que funcionaba como parte de una balanza.

Los gobernantes de Nijmegen planean integrar de forma definitiva estas ruinas históricas en el diseño urbanístico del nuevo barrio residencial que se edificará en el sector. Una plaza central llevará el nombre de Baths Square en homenaje al antiguo espacio de encuentro.