Dengue en Mendoza: limitaron la venta de repelentes en algunos supermercados ante la alta demanda

Y sobre esta restricción destacó que "la idea es también cuidar el producto para que esté al alcance de la mayor cantidad de clientes posibles para uso personal y que no tengan que comprarlo al doble o al triple con esa reventa".

Repelentes1.jpeg Con una compra por cantidad restringida, los mendocinos se abastecen de productos para repeler el mosquito del dengue. Gentileza Matías Pascualetti

Además, el empresario mendocino reconoció que no hay expectativas de que llegue este tipo de mercadería en los próximos días. "No tenemos mucho, estamos cortos de stock, calculo que alcanzará para una semana o semana y media", declaró Hernán David en diálogo con el movilero de Nihuil, Matías Pascualetti.

Y, como espera toda la población de Mendoza, desea que en las próximas semanas vengan los días otoñales y refresque "para repeler también un poco al mosquito porque no hay buenas noticias sobre recibir un nuevo pedido de repelentes".

Falta de desinfección por dengue y envíos a familiares en Buenos Aires

Uno de los productos para ahuyentar mosquitos es el espiral que llevaba años ignorado en las góndolas y ahora es el más buscado para repeler al mosquito del dengue.

"La gente busca mucho el espiral, por eso no hay ahora espirales, pocas veces llega un pedido y cuando llega dura ese mismo día y se agota; así que ante esto al cliente no le queda otra que acudir al aerosol o al repelente en crema", confirmaron desde el mayorista Oscar David.

Una clienta que llevaba los tres pack de repelentes permitidos para la compra, contó que los llevaba para uso personal ya que su marido está atravesando la enfermedad del dengue. "La está pasando muy mal, realmente, lleva 16 días y tuvo infección urinaria como consecuencia del dengue; me recorrí todos los supermercados para comprar repelentes y sólo conseguí acá (por Oscar David)", dijo la señora y aseguró que el contagio de su marido "no ocurrió en la casa porque tomamos todas las medidas de prevención, no sabemos dónde lo picó el mosquito".

También remarcó que, como vecina de la Ciudad de Mendoza "llamé a la Municipalidad para que vengan a desinfectar y me dijeron que ellos no lo están haciendo, que lo hace el Gobierno de la provincia; llamé a Provincia y no responden nada".

Otra clienta del mismo hipermercado que había comprado un pack de 12 aerosoles de repelentes, manifestó a Nihuil que "son para mandar a Buenos Aires, tengo familia allá y no están consiguiendo". Además, expresó que si sus familiares lograr encontrar algún producto para repeler el mosquito "se lo cobran al triple de lo que nos cuesta a nosotros acá".

El envío lo hace a través de una encomienda donde arma un kit antimosquito para su gente que vive en la zona Norte del Gran Buenos Aires. "Les mando aerosoles, espirales, tabletas; siempre consigo aunque cada vez hay menos, te das cuenta en las góndolas", agregó.

Los precios para prevenir la picadura y contagiarse de dengue

Los precios de repelentes de todo tipo e insecticidas varían de un supermercado a otro, o de una farmacia a otra, así como de una semana a la siguiente van en aumento a la par que disminuye la cantidad disponible para la venta.

Las marcas de este tipo de mercaderías más conocidas son Raid y Fuyi. El insecticida Raid se consigue a unos $3.600, mientras que el Fuyi ronda los $2.400. Y, aunque no se encuentra fácilmente, la opción más económica es el Bayron que sale menos de $2.000. En tanto, la tableta Fuyi por 12 unidades se puede adquirir a unos $1.700. Y los espirales son los más económicos, van entre los $1.000 y $1.500, según la marca y la cadena de hipermercado o supermercado que lo venda.

En cuanto a los repelentes, el que reina en este mercado es el Off!, uno de los más difíciles de conseguir. En aerosol el Off! Family está en $3.220, en crema es más barato ($2.742) y el Off! extra duración es el más caro de la marca a un valor de $4.000.

Aunque en Mercado Libre pueden duplicar o triplicar por su valor por la falta de stock en el mercado.

Repelentes otro.jpeg

Estos productos comprados en farmacias o almacenes de barrio suelen verse incrementados sus precios al consumidor.

Por otro lado, mendocinos que viajaron a Chile en el último fin de semana extra largo testimoniaron que en el país vecino también hay poco abastecimiento de productos contra los insectos.

En Santiago de Chile, por ejemplo, las góndolas de este tipo de mercadería se encontraban vacías en el Jumbo, lo mismo en un supermercado de Maitencillo y en algunos locales de la cadena Líder de Viña del Mar. Al parecer, los argentinos están comprando también repelentes en el vecino país.

