Demoras de hasta 10 horas en el Paso Cristo Redentor por los chilenos que quieren llegar a Mendoza

Cientos de chilenos esperaron 10 horas para cruzar el Paso Cristo Redentor para ingresar a Mendoza.

Desde septiembre el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan. Debido a que ya no hay grandes riesgos que cierre por una nevada prolongada como ocurrió en el invierno, son más los chilenos que prefieren venir a Mendoza para aprovechar a realizar compras por la conveniencia cambiaria para ellos.

Durante la noche del jueves y madrugada de este viernes se incrementó notoriamente la cantidad de vehículos que llegaron al cruce internacional, los cuales tuvieron que esperar sobre los caracoles y avanzar a paso de hombre. La situación continuó durante la mañana de este viernes con cientos de chilenos que esperan hasta 10 horas para cruzar a Mendoza.

Alerta de viento Zonda severo

Las autoridades del Paso Cristo Redentor emitieron un alerta temprana para todos los que deban cruzar del un país a otro, pero especialmente para los chilenos que esperan cruzar a Mendoza y luego regresar a su país durante este fin de semana.

En el comunicado advirtieron sobre la posibilidad de cerrar el túnel internacional debido a un pronóstico de inestabilidad en la alta montaña que podría llegar acompañado de nevadas debido al ingreso del frente del Oeste, que en el resto de la provincia provocará viento Zonda de categoría severa durante el sábado y domingo.

paso cristo redentor chilenos demoras chile 3.jpg

Desde la cuenta del complejo chileno Los Libertadores, publicaron: "Se registra un alto flujo de vehículos viajando hacia Argentina. Considera altos tiempos de espera, en estos momentos entre 8 a 10 horas de espera en el complejo Horcones".

Este video muestra la espera de los chilenos que quieren pasar el fin de semana en la provincia.

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, emitió un comunicado en el que anticipó que el fenómeno afectará a toda la provincia desde la noche del viernes en el Sur de Mendoza y se extenderá al resto del territorio donde el Zonda soplará hasta el domingo.

Ante el episodio que puede ser severo con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora en algunos sectores, el funcionario pidió a los diferentes organismos que tomen "los recaudos pertinentes, y se articulen las medidas necesarias para que todas las entidades que intervengan estén en alerta y reforzadas durante este fin de semana.

Pronóstico del tiempo en Mendoza con viento Zonda

Federico Norte, doctor en meteorología y especialista en el fenómeno que afecta a los mendocinos, indicó que hay 92% que el viento Zonda afecte al llano de manera severa durante el sábado y todo el domingo, hasta que ingrese el frente frío.

Las primeras ráfagas serán moderadas en Malargüe desde la tarde de este viernes, pero durante el sábado se intensificará y podría superar los 90 kilómetros por hora. Pero además alertó que en Potrerillos, entre las 11 y las 18 del domingo el viento podría superar los 110 kilómetros por hora.

Sostuvo que el sábado se espera una máxima de 31 grados y el Zonda podrá comenzar a sentirse en el Gran Mendoza desde las 14, luego del mediodía solar, y hacia la noche podría ser mucho más intenso.

Lo describió como un fenómeno que será severo, intenso y extenso porque afectará a toda la provincia y también a San Juan.

zonda_alerta recomendaciones defensa civil.png

Defensa Civil dio recomendaciones para sobrellevar este episodio de viento Zonda de la mejor manera. Uno de los puntos principales es estar hidratados, especialmente niños y adultos mayores. No realizar actividad física y evitar salir de las casas si no es de extrema necesidad. Estar lejos de los árboles y no estacionar los vehículos debajo de los mismos.

Otro punto fundamental es no hacer fuego, debido a que con el viento que se espera en caso de desatarse un incendio sería muy difícil de controlarlo y pondría en riesgo a parte de la población.