El viento Zonda soplará en el llano durante todo el sábado y domingo.

Se viene un episodio de viento Zonda severo para toda la provincia

Federico Norte sostuvo que en Malargüe las ráfagas serán muy fuertes el sábado y rondarán los 90 kilómetros por hora. "En la precordillera cercana el domingo entre las 11 y las 18, en la zona Potrerillos, las ráfagas pueden llegar a los 110 o 120 kilómetros por hora. Insisto que este fenómeno de Zonda que nos va a tocar vivir puede ser bastante significativo y hay que tomar todas las medidas necesarias", señaló el especialista.

Dijo que el sábado con el Zonda presente, la temperatura será de 31 grados de máxima. El viento "empezará posiblemente después del mediodía solar como es habitual, después de las 14 y se intensifica en la noche, ahí van a estar las ráfagas más importantes".

En el Sur de Mendoza al viento Zonda comenzará a soplar desde este viernes y será mucho más intenso durante el sábado.

"El domingo sigue el Zonda todo el día y terminaría a la tarde cuando llegue la entrada del frente frío. El Zonda a lo largo del ese día también va a presentar ráfagas importantes", insistió Norte.

El doctor en meteorología aseguró que "va a ser un viento largo, intenso y extenso, porque va a abarcar también la provincia de San Juan. Hay que estar alertas, tomar precauciones y no abusar de la confianza de andar por la calle porque sopla Zonda y 'a mi no me pasa nada', porque puede pasar".