Deja tus prendas como nunca con este truco casero para crear un detergente potente

Haz tu propio detergente y deja como nueva tu ropa

Lavar la ropa es un arte que no todo el mundo domina, y es que hay que tener en cuenta varias cosas para no arruinar nuestras prendas. Para poder hacerlo tenemos que prestarle atención a la temperatura del agua, al color y material de las distintas prendas que estamos poniendo a lavar.

Por si eso no resultará suficiente, los distintos productos de limpieza para la ropa son caros, cada vez parecen subir más su precio, pero con una eficacia que no responde a ese gasto que hacemos mensualmente. Por suerte existe un truco casero de limpieza que haga que eso ya no sea más una complicación en tu cabeza ni para tu bolsillo.

A diferencia de otros trucos caseros de limpieza, esta vez si vas a tener que salir a comprar algunos productos para poder crear este superdetergente para la ropa. Igual tranquilo, porque se trata de un producto sumamente rendidor, por lo que te va a durar un buen tiempo.

Para poder llevarlo a cabo vas a necesitar un litro de detergente, un litro de oxígeno activo y un litro de jabón disuelto (puede ser jabón líquido o podes rayar una barra de jabón y posteriormente diluir en agua). Con estos pocos ingredientes vas a crear el detergente más potente y efectivo que has utilizado en tu vida, y es que los resultados lo vas a ver directamente en tus problemas.

El paso a paso es verdaderamente sencillo y es que lo único que vas a necesitar hacer para realizar este truco casero de limpieza es juntar los tres ingredientes en una botella plástica y mezclarlos. Cuando el color se unifique, podrás disfrutar de este superdetergente para tu ropa.