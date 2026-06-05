Cómo eliminar el moho en las cortinas del baño en pocos minutos: truco casero efectivo

El baño es uno de los espacios del hogar que más sufre las consecuencias de la humedad constante. Con el paso de los días, el vapor de la ducha y la falta de una ventilación adecuada generan el escenario perfecto para la aparición de manchas oscuras y desagradables olores, con el moho como principal protagonista.
El moho es un tipo de hongo microscópico que pertenece al reino Fungi. Crece en forma de filamentos multicelulares llamados hifas y se propaga liberando esporas en el aire. El lugar en donde se suele ver en casa es el baño.
Cómo eliminar el moho de las cortinas del baño en pocos minutos
Muchas personas cometen el error de recurrir a esponjas metálicas o cepillos de cerdas duras que solo terminan dañando o rompiendo el material impermeable del plástico de las cortinas.
La clave de este método infalible no radica en la fuerza física, sino en una reacción química simple y segura utilizando un producto que todos tenemos en casa: la lavandina, que actúa como un potente desinfectante.
Lo primero que tienes que hacer es llenar un balde con abundante agua fría. Luego, diluye un poco de lavandina en el agua, antes de pasar a la parte de las cortinas.
Posteriormente, sumerge la cortina del baño y sumergila por completo en el recipiente. Dejá que la mezcla actúe de manera independiente durante un período de 15 a 20 minutos.
Pasado el tiempo de remojo, retirá la cortina utilizando los guantes y enjuagala bajo el chorro de agua de la canilla para quitar cualquier excedente del producto.
Cómo prevenir la aparición de moho post limpieza
Una vez que lograste una limpieza impecable, el verdadero desafío es la prevención. Para ganarle la batalla definitiva al moho, los expertos recomiendan incorporar tres hábitos sencillos a tu rutina.
- Al terminar de bañarte, estirá la cortina en su totalidad. Si queda amontonada en un extremo, el agua atrapada entre los pliegues formará hongos.
- Mantené abierta la ventana del baño o encendé el extractor de aire durante al menos 10 minutos posteriores a tu baño.
- No esperes a ver manchas negras gigantescas. En cuanto veas una señal, es momento de actuar.