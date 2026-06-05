Cómo eliminar el moho en las cortinas del baño en pocos minutos: truco casero efectivo

La clave de este método infalible no radica en la fuerza física, sino en una reacción química simple y segura utilizando un producto que todos tenemos en casa: la lavandina, que actúa como un potente desinfectante.

Lo primero que tienes que hacer es llenar un balde con abundante agua fría. Luego, diluye un poco de lavandina en el agua, antes de pasar a la parte de las cortinas.

Chau a los hongos el truco casero para quitar el moho de la cortina de baño sin esfuerzo (1).jpg Con un poco de lavandina, puedes solucionar este problema.

Posteriormente, sumerge la cortina del baño y sumergila por completo en el recipiente. Dejá que la mezcla actúe de manera independiente durante un período de 15 a 20 minutos.

Pasado el tiempo de remojo, retirá la cortina utilizando los guantes y enjuagala bajo el chorro de agua de la canilla para quitar cualquier excedente del producto.

Cómo prevenir la aparición de moho post limpieza

Una vez que lograste una limpieza impecable, el verdadero desafío es la prevención. Para ganarle la batalla definitiva al moho, los expertos recomiendan incorporar tres hábitos sencillos a tu rutina.