Deja tu ropa sin arrugas sin tener que planchar con este poderoso truco casero

Planchado.png

Deja tu ropa sin arrugas con este mágico spray

Planchar la ropa toma su tiempo y encima no es para cualquiera, ya que hacerlo mal puede significar que nuestra prenda prácticamente no sirva más. Es por eso que en el caso de que no sepas usar este electrodoméstico, acudas a este truco casero que te ayudará a solucionarlo de taquito.

Planchar es un arte para que no todo el mundo está preparado, requiere tiempo, concentración y ganas, porque si nada de esto, al momento de terminar de planchar seguramente te encuentres con nuevas arrugas en las prendas.

Las redes sociales han sido un gran flujo de nuevos trucos caseros de limpieza, y el que se ha destacado en esta ocasión es un spray que prácticamente parece mágico y que dejará tus prendas sin ningún tipo de arrugas, como si lo hubieses planchado.

ropa planchada.jpg

Para esto vas a necesitar tan solo dos ingredientes que deben juntarse en un pulverizador: alcohol 96 grados y agua destilada. Estos ingredientes del truco casero deben estar en partes iguales en el tarrito.

Después el paso a paso es aún más sencillo y es que tan solo vas a mezclarlos y pulverizar encima de las prendas que quieras que ya no tengan arrugas. En cuestión de minutos vas a ver como prácticamente quedarán con un planchado mágico.