El influencer Jero Freixas se quedó sin Mundial pero su esposa lo sorprendió con un viaje a Mendoza

Embed - Nueva campaña de turismo Mendoza Manso Destino

Un "Mundial" entre viñedos

Sin entradas ni vuelos a las sedes mundialistas, Jero cambió el cemento de los estadios por los paisajes de la cordillera. Según trascendió, la decisión de Josefina de traerlo a la provincia tiene un trasfondo especial: disfrutar de la tranquilidad mendocina en este momento tan particular de su vida, con un nuevo integrante en camino que se sumará a los pequeños Rita y Ramón.

"Mientras todos están con los ojos en los estadios, Jero estará recorriendo la tierra del Malbec y disfrutando de nuestra gastronomía", comentaron allegados a la pareja, quienes destacaron que el influencer seguirá a la Selección desde la provincia, aprovechando la hospitalidad local.

La pasión no se negocia

A pesar de estar lejos de Messi y compañía, el humorista no abandonará su esencia. Se espera que durante su estadía en Mendoza genere contenido mostrando cómo se vive la pasión futbolera desde el "interior" del país, combinando sus clásicos sketches matrimoniales con los recorridos por las bodegas y la Ciudad de Mendoza.

Para los mendocinos, será una oportunidad única de cruzarse con "la pareja del Mundial" en plena calle Arístides o en algún sendero de montaña, demostrando que, a veces, perderse un viaje soñado puede terminar siendo el mejor plan del mundo.

Jero Freixas ya había bromeado en sus redes sobre las "fechas complicadas" de los partos y los eventos deportivos, pero esta vez la realidad superó a la ficción, convirtiendo a Mendoza en su sede oficial para este 2026.

Todo es parte de la nueva campaña de turismo Mendoza Manso Destino.