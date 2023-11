►TE PUEDE INTERESAR: 3 trucos caseros para afilar efectivamente los cuchillos de la cocina

truco de limpieza tabla.jpg Truco de limpieza: deja impecable la tabla de madera con 2 ingredientes naturales en 30 minutos

La tabla de madera es un aliado de la cocina, sin embargo hay que tener en cuenta que la limpieza de la misma a veces puede ser un poco delicada.

Esto se debe a que se recomienda no mojar mucho la madera, ya que es muy sensible y esto provoca que la tabla comience a tener olor a humedad cuando no se seca bien y que se generan algunas grietas.

Por estos motivos, es importante secarla muy bien luego de usarla y aquí llega el super truco de limpieza. Coloca bicarbonato de sodio por toda la tabla de madera y luego un chorrito de limón por encima. Asegúrate de que quede bien embebido.

Deja que actúe este preparado por media hora y pasado ese tiempo enjuaga con agua la tabla de madera. Quedará impecable, sécala muy bien y para evitar que se formen hongos o bacterias, coloca aceite de oliva o de girasol con un pincel asegurándote que quede bien cubierta.

