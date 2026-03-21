De Mendoza a Harvard: una estudiante del secundario representará a Argentina en el mundial de debate

La competencia tendrá lugar en el campus de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Estados Unidos. Allí, los mejores jóvenes oradores se enfrentarán bajo el formato World Schools, una modalidad que exige un profundo conocimiento de problemáticas políticas, sociales y culturales globales.

maria jose correas 04 copia La mendocina María José Avena viajará a Estados Unidos junto a otros 4 estudiantes de Buenos Aires. Son los únicos del país. Foto: gentileza

Formada en el debate

Para María José, el debate trasciende la competencia técnica y se convierte en un ejercicio de empatía.

"Te obliga a mirar el otro lado y a defenderlo como si fuera propio; muchas veces salgo de un debate con la idea cambiada", explicó sobre su mirada acerca de la disciplina.

El proceso de preparación incluyó entrenamientos intensivos durante los meses de verano, enfocados en habilidades de argumentación y estrategias de equipo.

Y, según indicaron desde el colegio, su formación bilingüe le permitirá no solo competir al más alto nivel, sino también representar la identidad educativa de su provincia en el exterior.

La competencia, de Mendoza a Harvard

Con la mirada puesta en la competencia de 2026, María José asegura que su objetivo principal es representar bien al país y abrir camino para nuevos interesados.

"Que se animen a probar; es un espacio distinto donde aprendés herramientas que te sirven para todo lo que viene después", señaló.

El viaje a Estados Unidos tendrá un carácter integral, ya que María José combinará el torneo en Harvard con el tradicional intercambio estudiantil que el ICEI mantiene con la ciudad de Nashville.

Esta experiencia internacional busca fortalecer tanto su perfil académico como sus habilidades de comunicación en contextos multiculturales.

Desde el colegio destacaron que este hito funciona para que otros estudiantes valoren el esfuerzo y el trabajo sostenido desde la experiencia en el taller de debate.