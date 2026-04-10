De bajo consumo y de color gris: cómo es la heladera que podés conseguir entregando la tuya

En ese sentido, Samsung dispone de ocho heladeras de última generación para comprar entregrando la heladera vieja. Además, se puede pagar en 12 cuotas sin interés, pero si se abona en un solo pago, también se puede conseguir un descuento del 25%,

Entre los modelos de heladeras disponibles se encuentra el modelo BESPOKE RB33A307031 328LTS Satin Gray tan codiciado por ser de color gris y poseer el freezer en su parte inferior.

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Esta heladera, de alta eficiencia energética tiene una capacidad de 328 litros y su precio normal supera los $2.000.000, precio que disminuye con los descuentos y al entregar una heladera vieja, por la que se pueden reconocer hasta $600.000, explicaron desde Samsung.

En caso de que uno quiera comprar esta heladera u otra, lo que debe hacer es ingresar a la tienda web de Samsung y hacer clic sobre la opción Plan Canje. Allí podrá ver las diferentes opciones de electrodomésticos y tendrá que elegir "Heladeras" y seguir las indicaciones.