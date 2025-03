Daniel Angelici, duro con el presente del fútbol argentino: "Así no se puede vender"

Vendimia Solidaria 2025 Daniel Angelici Daniel Angelici pasó por la Vendimia Solidaria. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El fútbol argentino, difícil de vender afuera

“Mientras yo estuve –en el fútbol argentino como dirigente- se aprobó por unanimidad la propuesta de bajar la Primera División a 22 equipos. Y bueno, después que yo terminé volvieron a decidir subir los equipos a 28 o a 30. Nadie quiere descender; es muy difícil así”, analizó Daniel Angelici desde Mendoza.

Esa tarea no es más que de los dirigentes del fútbol argentino y especialmente de los de los clubes grandes para el exBoca. “Se tiene que poner de acuerdo y es más responsabilidad de los clubes grandes, que se tienen que poner a ver qué torneo quieren jugar. Si no, no se puede vender el fútbol de esta manera”, enfatizó.

¿Y el Boca de Román?: esto piensa Daniel Angelici

Hace cinco años que Daniel Angelici está fuera de Boca Juniors. Después de la derrota ante River Plate en Madrid, Amor Ameal y Juan Román Riquelme ganaron las elecciones del 2019 como presidente y vice. En 2023, con la fórmula ahora encabezada por el exjugador, repitieron la victoria.

“No tengo ganas de volver. Estoy bien por ahora. Estuve 12 años consecutivos y ahora estoy descansando”, dijo sobre lo personal.

¿Y Boca? “Y a Boca hay que alentarlo. Duele. Cuando uno queda fuera de la Copa Libertadores duele porque es el equipo más grande de Argentina, el más grande de Sudamérica, uno de los equipos reconocidos mundialmente. Pero hay un buen plantel, tiene un técnico. Los hinchas tenemos que ir y apoyar”, expresó un Daniel Angelici que no tiene relación con Riquelme.

Argentina, Milei y Macri en los ojos de Angelici

“Me da la sensación de que el presidente Javier Milei rápidamente con su equipo económico pudo controlar la macroeconomía, bajando la inflación”, opinó Daniel Angelici, aunque resaltó que se logró “a costo de la recesión de muchas empresas y de mucha gente que todavía no la pasa bien”.

“Subió la pobreza, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, hay mucha gente fuera del sistema laboral en blanco pero uno es optimista”, analizó el expresidente de Boca y empresario.

Sabe Angelici que “todos los partidos tradicionales tuvieron su oportunidad y haber llegado a Milei es producto de los desaciertos de todos ellos”.

Por eso, dice a Diario UNO, “esperemos que le vaya bien a este Presidente y si no, que aparezca alguien que pueda ser una alternativa para que los argentinos puedan confiar y cuando haya elección, votar”.

De esto y más habla Daniel Angelici con Mauricio Macri. “Tenemos diálogo permanentemente. Lo veo dos o tres veces a la semana”, cuenta.

“Somos amigos hace muchos años, hablamos de política, de cómo vemos el país, las distintas visiones, hablamos de Boca, hablamos del fútbol”, dijo sin dar muchos más detalles en medio de un evento distendido Daniel Angelici.

El Chiqui Tapia donó tres camisetas de la Selección Argentina firmadas por los jugadores

Entre los invitados principales de la Vendimia Solidaria también estuvo el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

A distancia, mediante un video y en charla con Daniel Vila, Chiqui Tapia donó para la causa tres camisetas de la Selección argentina autografiadas por los jugadores y un palco para presenciar el partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil, previsto para el próximo 25 de marzo.

vendimia solidaria 2025 Chiqui Tapia.jpeg El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, participó a distancia de la Vendimia Solidaria 2025. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Candidatos para comprar las camisetas por unos cuantos dólares no faltaron. Con este aporte y el de los cientos de presentes, la Vendimia Solidaria recaudó más de $790 millones.