En el mundo del coleccionismo, son muchos los billetes de 1 dólar que tienen diferentes valores y que pueden hacer que sus poseedores ganen mucho dinero. En este caso, el billete de 1 dólar cuenta con una leyenda que hacen que sea muy cotizados en las plataformas de compra y venta.

Cómo es el billete de 1 dólar

Este billete de 1 dólar, que vale hasta 5.000 dólares, es del año 1957 y entre sus características principales, está el hecho de que incluye la leyenda "This certificate is legal tender for all debts public and private".