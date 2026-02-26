Con Cuenta DNI podes acceder hoy jueves 26 de febrero a los siguientes descuentos

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 26 de febrero. Ahorro del 15% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, especial de temporada y balnearios con un 25% de descuento, entre otras rebajas.