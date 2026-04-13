Cuatro habitaciones y dos baños: así es la casa prefabricada que se puede comprar online en Chile

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Cómo es la casa prefabricada de 4 habitaciones que se vende online en Chile

En Chile son muchas las casas prefabricadas que se pueden conseguir online, pero una de las que más llama la atención tiene 4 habitaciones, dos baños y cien metros cuadrados y se puede conseguir por Mercado Libre.

Según la empresa que las vende en el sitio online, estas casas prefabricadas incluyen:

Base sólida

Cimiento y sobre cimiento

Losa radier

Estructura muros madera

Estructura techumbre en madera de pino natural

Aislación térmica exterior y cielos lana térmica

Membrana hidrófura y teja asfáltica

Cerraduras, bisagras

Instalación de interiores, red de gas, alcantarillado y electricidad

La misma publicación indica que estas casas prefabricadas se pueden conseguir a 52 millones de pesos y comprenden surperficies que van desde los 100 metros cuadrados, que incluyen un living comedor separado de la cocina y otras comodidas que pueden ser del agrado de muchas personas.

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Ventajas de las casas prefabricadas

Las casas prefabricadas poseen varias ventajas que las hacen muy tentadores. El costo es uno de ellos, pero también el ahorro de tiempo, lo que permite habitarlas en menos tiempo.

Además, en la actualidad, las casas prefabricadas están diseñadas para tener una mejor eficiencia energética y son resistentes para soportar el traslado, pero también para soportar fenómenos como sismos o vientos fuertes.