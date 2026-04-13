Cuatro habitaciones y dos baños: así es la casa prefabricada que se puede comprar online en Chile

El sueño de tener una vivienda es posible para muchas personas, principalmente cuando se trata de adquirir una casa prefabricada, ya que estas suelen ser más baratas.
Las casas prefabricadas tienen varias ventajas. Además del costo, levantarlas es mucho más rápido e igual que el resto, permite también ampliarlas y en este caso, comprarlas online y saber cómo van a ver al final del trabajo.
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Cómo es la casa prefabricada de 4 habitaciones que se vende online en Chile
En Chile son muchas las casas prefabricadas que se pueden conseguir online, pero una de las que más llama la atención tiene 4 habitaciones, dos baños y cien metros cuadrados y se puede conseguir por Mercado Libre.
Según la empresa que las vende en el sitio online, estas casas prefabricadas incluyen:
- Base sólida
- Cimiento y sobre cimiento
- Losa radier
- Estructura muros madera
- Estructura techumbre en madera de pino natural
- Aislación térmica exterior y cielos lana térmica
- Membrana hidrófura y teja asfáltica
- Cerraduras, bisagras
- Instalación de interiores, red de gas, alcantarillado y electricidad
La misma publicación indica que estas casas prefabricadas se pueden conseguir a 52 millones de pesos y comprenden surperficies que van desde los 100 metros cuadrados, que incluyen un living comedor separado de la cocina y otras comodidas que pueden ser del agrado de muchas personas.
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Ventajas de las casas prefabricadas
Las casas prefabricadas poseen varias ventajas que las hacen muy tentadores. El costo es uno de ellos, pero también el ahorro de tiempo, lo que permite habitarlas en menos tiempo.
Además, en la actualidad, las casas prefabricadas están diseñadas para tener una mejor eficiencia energética y son resistentes para soportar el traslado, pero también para soportar fenómenos como sismos o vientos fuertes.