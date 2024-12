Cuántos sándwiches de miga se calculan por persona

Se acerca la cena de Año Nuevo y una de las comidas que estará en la mayoría de las mesas son los sándwiches de miga. No obstante, en los últimos años, comprar fiambre y pan no es una actividad muy barata, por lo que la gran pregunta es cómo calcular cuántos sandwiches de miga se come una persona y de esa persona, no gastar de más.