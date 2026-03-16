Cuántos países se crearon tras la disolución de la Unión Soviética: cuál es el más grande

La Guerra Fría y la lucha por conquistar el espacio tuvieron consecuencias económicas muy negativas para la Unión Soviética en el Siglo XX. Además, este país también debía lidiar con los propios enfrentamientos internos. Todo ello, más otro conjunto de causas, llegó a que en 1991, el país se disolviera y diera paso a otras naciones.

Union sovietica

Las naciones que se crearon tras la disolución de la Unión Soviética

En diciembre de 1991, la bandera roja de la Unión Soviética fue izada por última vez. El Occidente capitalista celebró su triunfo, mientras que el territorio soviético se dividió en varias naciones y no siempre de manera pacífica.

Según la historia, la Unión Soviética se dividió en 15 países, siendo el heredero y, por lo tanto, el de mayor territorio: Rusia. Pero estaba el resto. Estos se pueden dividir según su ubicación:

Europa del Este: Ucrania, Bielorrusia y Moldavia.

Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Países Bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.

Estonia, Letonia y Lituania. El Cáucaso: Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

No obstante, no todos estos países nacieron al mismo tiempo. En el caso de Estonia, Lituania y Letonia, estas naciones fueron las primeras en declarar su independencia.

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Asimismo, acostumbrados a ser parte de una misma nación, la mayoría de estos países que se crearon tras la disolución de la Unión Soviética se unieron en una alianza para mantener los lazos económicos y de seguridad.

Esto último ha sido muy importante para estas naciones, ya que la separación de los países que integraban la Unión Soviética dejó varios conflictos territoriales sin resolver y algunos de ellos todavía se mantienen.

En cuanto a la Unión Soviética, si bien el país se disolvió y su heredera, Rusia se abrió hacia el capitalismo, no por ello dejó de tener relevancia y todavía es considerada una de las naciones más importantes y poderosas a nivel mundial, tanto en lo económico como en lo bélico.