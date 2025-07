Cuántos años tienen hoy los protagonistas de Stranger Things a nueve años de su estreno

Cuántos años tienen hoy los protagonistas de Stranger Things y cuanto tenían cuando iniciaron

Personajes de Stranger Things de niños Stranger Things se estrenó el 15 de julio de 2016 en Netflix

La verdad es que el paso del tiempo también se nota en la pantalla, y esta popular serie de Netflix es el claro reflejo de ello. Pues la primera temporada se estrenó el 15 de julio de 2016 y en ese momento, el elenco infantil interpretaba a niños de alrededor de 11 o 12 años, acorde a la historia ambientada en la ficticia ciudad de Hawkins, Indiana.

Millie Bobby Brown (Once / Jane Hoooper): Tenía solo once años cuando se puso en la piel de, Once. Hoy, tiene 21 años de edad.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler): Mike era el líder del grupo y el actor que lo interpreto tenía 12 años. Hoy tiene 22 años.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson): Con 13 años, el actor se ganó el corazón del público con su interpretación en Stranger Things. Hoy tiene 23 años de edad.

Personajes de Stranger Things (1) Cada personaje de la serie inicio sus pasos con 11 años de edad aproximadamente, muchos hoy tienen entre 20 y 30

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair): Tenía 14 años cuando Netflix le dio el sí luego del casting para la serie. Actualmente, tiene 23 años y destina gran parte de su tiempo al modelaje.

Noah Schnapp (Will Byers): Al principio fue de las protagonistas más importantes gracias al rol que tuvo con tan solo 11 años de edad. Actualmente tiene 20 años.

Natalia Dyer (Nancy Wheeler): A los 20 años interpretó a la hermana mayor de Mike Wheeler y rápidamente su popularidad fue en ascenso. Actualmente, la actriz tiene 30 años.

Charlie Heaton (Jonathan Byers): Con 21 años, el británico fue introducido en la serie como Jonathan Byers, el hermano mayor de Will. En mitad del 2025 tiene 32 años de edad.

Joe Keery (Steve Harrington): El "chico malo" de la serie dio de que hablar cuando tenía 23 años, hoy en día tiene 33 y está abocado al mundo de la música.

Personajes de Stranger Things (2) Stranger Things llega a Netflix el 26 de noviembre para comenzar la despedida con su quinta y última temporada

David Harbour (Jim Hopper): Quien adopto a Once y se supo ganar el corazón de todos tenía 41 años cuando comenzó a grabar la primera temporada de Stranger Things. Actualmente tiene 50 años.

Winona Ryder (Joyce Byers): La madre de Will, tenía 35 años en aquel momento de la serie y actualmente tiene 44.

Matthew Modine (Dr. Martin Brenner): Era una cara conocida en Hollywood cuando interpretó al doctor Martín Brenner, a quien Once llamaba “padre” con 57 años de edad. Hoy tiene 66.

Sadie Sink (Max Mayfield): Tenía 14 años cuando se puso por primera vez en la piel de Maxwell. Hoy, con 23 años, es una de las estrellas jóvenes del momento.

Personajes de Stranger Things (3) El elenco de Stranger Things se prepara para despedirse después de nueve años con su quinta y última temporada

Maya Hawke (Robin Buckley): Tenía 18 años cuando inicio la serie y actualmente tiene 27.

Joseph Quinn (Eddie Munson): El británico se sumó en la cuarta temporada en el papel de Eddie Munson con 22 años. Hoy tiene 31.

Dacre Montgomery (Billy Hargrove): Se sumó con 21 años en la segunda temporada como Billy Hargrove, el hermano de Max. Hoy en día tiene 30.

¿Cuándo se estrena la última temporada?

La quinta y última temporada de Stranger Things está en producción y se espera su estreno para finales del 2025, cerrando definitivamente la historia de Hawkins y el Mundo del Revés.