Cuánto valdrá una Playstation 5 en diciembre si se compra en el exterior

A partir del 1 de diciembre, la Playstation 5 quedaría en U$S 432,52, según información que figura en la tienda oficial de Amazon. De este precio, U$S 400 no pagarán impuestos más que un 21% de IVA. Los restantes u$s32 pagarían alrededor de un 38% de impuestos y luego 21% de IVA.

Entonces, el total para importar este producto en diciembre sería de U$S 537,43 al sumar todos los impuestos y siempre en caso de que sea para uso personal, no comercial. Es decir, que el precio quedaría en unos $550.000. En la Argentina, este mismo producto cuesta desde $1.000.000, casi el doble del valor de importación desde el exterior.

Modificaciones en compras en el exterior

Los cambios luego del anuncio de la eliminación de impuestos a las compras en el exterior son los siguientes:

Aumento del límite de importación: el monto máximo para compras en el exterior por envíos internacionales se eleva de u$s1000 a u$s3000. Este cambio equipara a Argentina con los límites de otros países de la región.

el monto máximo para compras en el exterior por envíos internacionales se eleva de u$s1000 a u$s3000. Este cambio equipara a Argentina con los límites de otros países de la región. Exención de aranceles iniciales: no se abonarán aranceles por los primeros u$s400 por envío si es para uso personal. Sobre estos u$s400, únicamente se pagará el 21% del IVA.

no se abonarán aranceles por los primeros u$s400 por envío si es para uso personal. Sobre estos u$s400, únicamente se pagará el 21% del IVA. Impacto en costos: por ejemplo, si una campera de u$s100 dólares que antes pagaba u$s67 de impuestos, ahora pagará solo u$s21.

por ejemplo, si una campera de u$s100 dólares que antes pagaba u$s67 de impuestos, ahora pagará solo u$s21. Facilitación para consumidores: se busca que quienes no pueden viajar al exterior accedan a bienes como ropa, juguetes y pequeños electrodomésticos. Se plantea como parte de la “normalización del comercio exterior”.

se busca que quienes no pueden viajar al exterior accedan a bienes como ropa, juguetes y pequeños electrodomésticos. Se plantea como parte de la “normalización del comercio exterior”. Beneficios para empresas: las compañías podrán importar de manera más ágil insumos, repuestos y piezas esenciales para la producción.

las compañías podrán importar de manera más ágil insumos, repuestos y piezas esenciales para la producción. Régimen “puerta a puerta”: este sistema, operado por Correos oficiales, no está afectado por la medida. Sin embargo, próximamente se anunciarán modificaciones específicas para este régimen.

