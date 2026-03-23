Cuánto ganará un jubilado de ANSES en abril

ANSES está próximo a terminar el pago de las mensualidades de marzo, es por eso que adelantó el monto que pasarán a cobrar jubilados en abril.
Con la confirmación del aumento superior al de marzo, más el aviso del pago del bono de 70 mil pesos para los jubilados de la mínima, ANSES dio a conocer los montos para abril, a pesar de que falta su confirmación. Además adelantó las fechas para el próximo mes.
ANSES reveló los montos de cobro para jubilados en abril
A días del cierre del mes de marzo, ANSES avisó a los jubilados uno de los datos más importantes de cara a lo que se viene en abril: cuánto ganarán tras la confirmación del aumento.
De acuerdo a lo informado por ANSES, a pesar de que falta la oficialización mediante un comunicado oficial, el incremento será del 2,89%, cifra que corresponde al IPC registrado en febrero. Gracias a este incremento, los jubilados superarán la barrera de los 380 mil pesos.
A esta cifra se le sumará, una vez más, el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado en ese valor desde hace varios meses. Al combinar ambos montos, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $450.286,25 en el cuarto mes del año.
De esta manera, los jubilados de la mínima de ANSES superarán los 450 mil pesos en el mes de abril.
ANSES pagará los siguientes montos a jubilados y pensionados en abril:
- Jubilación mínima: $450.319,31.
- Jubilación Máxima: $2.559.188,81.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19
- PUAM con bono: $378.314,27
- Pensiones no contributivas: $266.170,81
- Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48
- Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00
Calendario de pagos ANSES para jubilados: Abril 2026
Como hizo con el aumento, ANSES también adelantó las fechas de pago de jubilados en abril. Estos son:
Jubilados que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados con haberes superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril