¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual 2025?

ANSES todavía no habilitó el trámite para la Ayuda Escolar Anual 2025 y se espera que lo haga una vez que inicien las clases, fecha que varía dependiendo la provincia, ya que comenzarán entre el 24 de febrero y el 5 de marzo, según la jurisdicción.

El monto de la Ayuda Escolar correspondiente a febrero es para todos aquellos casos que hayan cumplimentado las condiciones en diciembre del año pasado. De igual manera, en este caso, también se debe presentar el certificado de alumno regular.

Por otro lado, aquellos que no lo hicieron durante el 2024 o lo realicen por primera vez, pueden comenzar con el trámite cuando el correspondiente establecimiento inicie con el ciclo lectivo 2025. Vale aclarar que la acreditación no se realizará dentro del mimo mes, si no dentro de los 60 días.

En febrero, la Ayuda Escolar tendrá un aumento del 2,7% por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Por ello, en el segundo mes del año el monto a pagar se ubicará en $130.701.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar y cuáles son los requisitos

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Los requisitos son los siguientes

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad: