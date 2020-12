"Hay que tener en claro que la estrategia de vacunación es escalonada, progresiva, y por etapas. Por lo tanto, en esta primera etapa vamos a poder dar inicio a la estrategia de vacunación, y ojalá que con una buena adherencia de la población", aclaró Aguilar en una entrevista realizada este miércoles en el programa Mediodía, de Radio Nihuil.

Quiénes serán vacunados primero

Respecto a quiénes han sido designados para ser inoculados en primer término, Aguilar detalló: "En esta primera etapa de vacunación ,es exclusivamente para personal de salud en zonas críticas, como son cuidados Intensivos y guardia. No es para la población en general, ni para el resto del equipo de salud. Por eso hice hincapié en decir que será progresiva y escalonada la vacunación. En la medida que se vayan recibiendo las dosis se va a ir extendiendo hacia los otros grupos que aún se tienen que definir de la población objetivo

En esta primera etapa llegarán 5.100 dosis (luego se completará un total de 11.100) que vamos a estar distribuyendo en primera instancia a los efectores públicos que tienen estas dos características: unidades de cuidados intensivos o guardias, o bien ambas

Consultada la funcionaria del Ministerio de Salud sobre cuándo estarían llegando las vacunas a los grupos masivos, respondió: "El primer grupo de la población general será seguramente el de los mayores de 60 años, y como saben, estamos pendientes de las autorizaciones correspondientes de la ANMAT. En ese momento se aplicarán las estrategias de las que tanto hemos hablado, para hacerlo en lugares puntuales, que aseguren el distanciamiento social, el turno programado, para que las personas de mayor edad –pensemos en un escenario de pleno verano- no tengan que hacer largas colas para esperar a ser vacunados. Esta será la segunda etapa, e irá seguramente con turnos en lugares estratégicos de vacunación. Aún no se define cómo se darán los turnos. Pero se hará seguramente por la línea 148, veremos cuál opción se pondrá, pero está claramente definido por la ministra Ana María Nadal de que va a ser con esta modalidad, por lo menos en los grandes centros urbanos: Gran Mendoza, San Rafael o San Martín".

Sobre la aprobación de la Sputnik V para mayores de 60, especuló: "Me parece muy probable, más allá de los comentarios, por lo que hemos leído, y porque es parte del proceso, la Fase 3 también se ha hecho. Hay que ser muy respetuosos de cuáles son los procedimientos, y sobre todos de ANMAT, que es nuestra entidad nacional regulatoria y de mucho prestigio internacional, y que seguramente, ellos, después de analizar la documentación correspondiente finalizarán con la autorización o no de la aplicación para mayores de 60 años. La provincia en esto es absolutamente respetuosa y espera los lineamientos para avanzar cuando estén las dosis correspondientes de acuerdo a lo que el organismo nacional determine o autorice".

Sobre la compra de vacunas a otros laboratorios, la ex médica del hospital Perrupato expresó: "Desde el Ministerio de Salud de la Nación, sólo se ha informado de los trabajos que se está haciendo con Sputnik, que es la primera vacuna que vamos a recibir, y que hay un preacuerdo y un contrato firmado con AstraZeneca, que sabemos que también es una vacuna muy esperada, sobre todo por la temperatura, que es la habitual a la que estamos acostumbras a manejar con otras vacunas, y que va a permitir abordar otras estrategias más territoriales de vacunación".

"Respecto a la vacuna de Pfizer, que se conserva a -70°, no tenemos ninguna novedad oficial respecto a si hay tratativas, y si se va a avanzar en esta vacuna o no. Cuantas más vacunas lleguen, mejo, aunque sean de diferentes marcas u orígenes. Nos va a permitir, obviamente, poder alcanzar mayor cantidad de población, y de esa manera poder mitigar el efecto de la segunda ola. Tenemos una herramienta que nos pone un poco de esperanza para poder transitar un 2021 mucho más tranquilo que el 2020 que nos ha tocado atravesar", agregó sobre otra de las opciones.

Consultada sobre cuál será el medio y empresa que realice el transporte de las dosis desde Buenos Aires a Mendoza, la jefa de Inmunización aclaró: "No sabemos quién será el operador logístico aún, porque hasta la última reunión no se sabía si iban a llegar por vía aérea o terrestre. Sí sabemos, porque lo hemos averiguado, que las vacunas llegan a la puerta del Departamento de Inmunizaciones, al Vacunatorio Central, donde vamos a hacer el almacenaje en los freezers correspondientes, con la temperatura de -18° para lo que nos hemos estado preparando, con respaldo de grupos electrógenos con monitoreo online durante las 24 horas de la temperatura. Cuando nos digan tal día llegan, acá estaremos recepcionando las vacunas para luego comenzar con la estrategia de distribución –siempre con la temperatura de -18°- que es el gran tema para distribuir estas vacunas, y que nos saca de lo convencional, que son 2 u 8° con que distribuimos todas las vacunas de calendario".

La distribución de las primeras 5.100 dosis

Respecto a si sólo se vacunará en esta etapa inicial en la zona capitalina de Mendoza, Iris Aguilar explicó: "Este tema está planteado, y lo hemos tratado con la ministra. Vamos a llegar a todos los efectores de salud pública de la provincia que tiene Guardias y Unidades de Terapias intensivas. La idea es que sea absolutamente equitativo y de manera segura, para que la vacuna llegue al lugar más alejado con -18°. Esa es la consigna, y en eso estamos trabajando".

Finalizando la entrevista radial, Aguilar fue consultada sobre el peligro de una segunda ola de contagios, y una nueva cepa del Covid-19. La jefa de inmunizaciones y además coordinadora de la Diplomatura en Vacunología de la Universidad Aconcagua, dio su opinión de especialista. "El temor por la segunda ola, al poder estar visualizándola en Europa existe, pero me parece bueno el hecho de tener la vacuna, y de que apelemos a la responsabilidad social, aunque sabemos que es difícil en esta época del año, pero es clave".

Creo que tenemos una oportunidad de ver lo que está pasando en otros continentes y otras regiones, y aunque parezcan lejanas, están a un avión de distancia. Hay que seguir cuidándose, aunque lo miren raro, usando el tapabocas, lavándose las manos, que son cosas que no hay que dejar de hacer, aunque estemos en fin de Año, relajados, no significa que no tengamos que tener los cuidados. Tampoco por el hecho de tener la vacuna, no significa que no tengamos que seguir cuidándonos.