Cuáles son los montos de las Becas Progresar en octubre de 2025

Montos de las Becas Progresar para octubre de 2025

Mediante la Resolución 388/2025, los montos de las Becas Progresar son de $35.000 pero los titulares del incentivo verán acreditados $28.000, ya que se retiene el 20% hasta la presentación de la documentación que acredita la cursada y regularidad anual. La excepción a esta regla la constituyen los estudiantes avanzados de la línea "Progresar Enfermería", que perciben la cifra total.

Los montos de las Becas Progresar en octubre de 2025, que se pagan durante doce (12) cuotas mensuales, se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Becas Progresar (9) El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano y que tiene como destinatarios a los jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Capital Humano suspendió temporalmente el pago de algunas Becas Progresar 2025

Varios beneficiarios de las becas "Progresar Obligatorio" recibieron la notificación del Ministerio de Capital Humano que suspendieron temporalmente su pago. Este mensaje se puede ver en la sección "Estado de tu solicitud" de la plataforma oficial del programa Becas Progresar. Por eso, algunos estudiantes no cobraron la prestación liquidada por ANSES en septiembre.

Hay que tener en claro que mediante la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano exige tres certificaciones anuales para mantener activas las Becas Progresar, las mismas se llevan a cabo en abril, junio y diciembre.

El principal motivo de las suspensiones temporales de las Becas Progresar en septiembre se deben a los problemas que surgieron en la segunda certificación de regularidad escolar, correspondiente al mes de junio.

Becas Progresar: suspensión por no asistir al colegio o por omisión de /certificado

Entonces la suspensión temporal del pago de las Becas Progresar en su programa "Obligatorio" se deben por estos motivos: