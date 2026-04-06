Cuáles son los mejores días de abril para podar un rosal y estimular el crecimiento de rosas en pocas semanas

Una de las tareas de jardinería más importantes en esta época del año es la poda de plantas. Entre los ejemplares que debemos intervenir, uno que no puede pasar desapercibido es el rosal. A continuación, sabrás cuáles son los días importantes de abril para realizar este trabajo y así estimular el crecimiento de rosas en la temporada de floración.
Rosas: cuándo conviene podar el rosal para cuidar la salud de la planta
La poda de los rosales trasciende la mera estética decorativa: es un proceso biológico esencial que impacta directamente en la cantidad y el tamaño de las rosas, así como en el vigor general de la planta. Realizar esta tarea correctamente no solo define la estructura del ejemplar, sino que garantiza su bienestar y capacidad de renovación a largo plazo.
Antes de utilizar las tijeras, es fundamental considerar la edad del rosal. Los ejemplares jóvenes requieren un periodo de adaptación. En consecuencia, se recomienda no intervenirlos durante su primer año de vida. Tras la plantación, la planta concentra toda su energía en el desarrollo de un sistema radicular sólido y profundo. Una poda prematura podría interrumpir este proceso, debilitando la base necesaria para un crecimiento futuro saludable y estable.
En regiones donde las temperaturas se mantienen templadas al finalizar la temporada cálida, la poda puede realizarse con éxito hasta la primera quincena de abril. Intervenir en este momento específico permite preparar a la planta para su fase de reposo vegetativo, fortaleciéndola para que pueda afrontar las bajas temperaturas invernales sin mayores contratiempos.
La intervención en esta época se define principalmente como una poda de limpieza y aclareo. Debemos sanear la estructura del rosal, eliminando los restos de la floración previa y las partes de las ramas que ya han cumplido su ciclo productivo.
Para ejecutarla con éxito, se deben seguir estas pautas:
- Recorte proporcional: la técnica sugerida consiste en reducir los tallos aproximadamente a la mitad de su longitud original.
- Precisión en el corte: la incisión debe realizarse siempre por encima de un brote nuevo. Esto estimula el nacimiento de ramas vigorosas en la próxima temporada.
- Saneamiento de ramas: es imperativo acortar aquellas ramas que ya produjeron flores. Al hacerlo, se libera a la planta de peso innecesario y se mejora la circulación de aire y luz en el interior de la copa.
De esta forma, prepararemos al rosal para afrontar un invierno con bajas temperaturas y aseguraremos una floración abundante de rosas para la primavera.