Cuáles son los mejores días de abril para podar un rosal y estimular el crecimiento de rosas en pocas semanas

En regiones donde las temperaturas se mantienen templadas al finalizar la temporada cálida, la poda puede realizarse con éxito hasta la primera quincena de abril. Intervenir en este momento específico permite preparar a la planta para su fase de reposo vegetativo, fortaleciéndola para que pueda afrontar las bajas temperaturas invernales sin mayores contratiempos.

La intervención en esta época se define principalmente como una poda de limpieza y aclareo. Debemos sanear la estructura del rosal, eliminando los restos de la floración previa y las partes de las ramas que ya han cumplido su ciclo productivo.

podar rosas La poda de esta planta permitirá un crecimiento abundante en primavera.

Para ejecutarla con éxito, se deben seguir estas pautas:

Recorte proporcional: la técnica sugerida consiste en reducir los tallos aproximadamente a la mitad de su longitud original.

Precisión en el corte: la incisión debe realizarse siempre por encima de un brote nuevo. Esto estimula el nacimiento de ramas vigorosas en la próxima temporada.

Saneamiento de ramas: es imperativo acortar aquellas ramas que ya produjeron flores. Al hacerlo, se libera a la planta de peso innecesario y se mejora la circulación de aire y luz en el interior de la copa.

De esta forma, prepararemos al rosal para afrontar un invierno con bajas temperaturas y aseguraremos una floración abundante de rosas para la primavera.